Miras Kavgası Yargıya Taşındı, 71 Yaşındaki Sevim Enginoğlu Hakkını Arıyor

(MARDİN) - Mardin'in Artuklu ilçesinde Tavla caddesinde aile içi miras anlaşmazlığı yargıya taşındı. Sevim Enginoğlu, mirastan mahrum bırakıldığını öne sürerek, hukuki haklarını korumak için savcılığa başvurdu. Hukuki sürecin başlamasının ardından Enginoğlu, kendi evinde kardeşi tarafından darp edildiğini ileri sürdü.

Mardin'de miras anlaşmazlığı aile içinde ciddi gerilimlere yol açtı. Ailenin büyüğü Sevim Enginoğlu (71), kardeşleri tarafından mirastan mahrum bırakıldığını iddia ederek yargıya başvurdu. Miras hakkını arayan Enginoğlu'nun başvurduğu yargı sürecinde ağabeyi K.Y. tarafından da darp edildiğini iddia etti. Olayın ardından Enginoğlu hastaneye kaldırıldı, darp raporu düzenlendi ve dosya adli mercilere intikal etti. Mahkeme, K.Y. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.

Sadık Yay'ın vefatının ardından aileye ait taşınmazların büyük kısmının erkek çocuklara devredildiği, kız çocuklarının miras haklarının göz ardı edildiği öne sürüldü. Enginoğlu, haklarını almak amacıyla hukuki sürece başvurdu. Sevim Enginoğlu, dava dosyasında miras hakkından vazgeçmesi için baskı gördüğünü iddia ediyor. Enginoğlu, yıllarca aileye yaptığı emeğin ve katkının göz ardı edildiğini belirtti.

Ağabeyi tarafından davadan vazgeçmesi için tehdit edildiğini ileri süren Enginoğlu, "'Vazgeçin' diyorlar. 'Biz çalıştık, biz yaptık, sizin hakkınız yoktur, davanızı çekin' diyorlar bize. 'Çekmezseniz çocuklarını öldüreceğim' diyor. Emeğim nasıl olmadı? Ben ve kız kardeşim... Onlar yedi erkekti. Hep ütülerini, her şeylerini biz yapıyorduk. Ben kendi evime geçtiğimde bile annem toplatıp kardeşimle gönderiyordu; ben kendi evimde onların pantolonlarını, gömleklerini ütülüyordum. Yani bir sürü emeğim var onlarda" dedi.

Sevim Enginoğlu, "Küçükken daha 4. sınıftan beni çıkardılar onlara bakmak için. Her iki yılda bir çocuk oluyordu. 4. sınıfa kadar okudum, çıkardılar beni. Annem hastalandı, psikolojisi bozulmuştu. Onun için küçük kardeşim Mehmet'i ben büyüttüm. Evlendikten sonra bile gidip çamaşırlarını yıkıyor, ağır yemeklerini yapıyordum. Evime iş götürüp ütülerini, her şeyini yapıyordum" ifadelerini kullandı.

Dosya kapsamında, taraflar arasındaki miras uyuşmazlığı yargı mercilerince çok yönlü olarak inceleniyor ve süreç devam ediyor.

Kaynak: ANKA