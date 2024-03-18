Miran: 'Çanakkale, istikbalimizin yol haritası'

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Çanakkale'nin imkansızın başarıldığı bir destan olduğunu belirterek, " Çanakkale, büyük bir destan olmanın yanı sıra istikbalimiz için de bir yol haritası olmuştur. Dün Çanakkale'yi geçilmez kılanlar, bize Çanakkale ruhunu hediye ettiler" dedi.

'Çanakkale'yi geçilmez kılan, vatan ve iman yolunda göz kırpmadan, tereddüt etmeden ölümün üzerine yürüyen şehadet ruhudur' diyen Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "Dün Çanakkale'yi geçilmez kılanlar, bize Çanakkale ruhunu hediye ettiler. Asım'ın nesli olarak, bu ruhu besleyen değerlerimizi yaşatmalı, Asım'ın fikir ve düşünce tohumlarını dünyanın dört bir yanına saçmalı, dirilişi yeniden inşa etmeliyiz" dedi.

İmanın direniş hattının asla aşılamayacağını, Çanakkale'nin geçilmez olduğunu anlayan işgal kuvvetlerinin, ölüme tevekkül ve teslimiyetle tebessüm eden bir irade karşısında acze düştüğünü, geri çekilmek zorunda kaldığını hatırlatan Başkan Miran, Çanakkale'nin, namus, iman ve özgürlüğünü müdafaada taviz vermeyen bir milletin dayanmanın, tahammülün son sınırlarını da aşan savaşının onur, tarihimizin iftihar tablosu olduğunun altını çizdi.

'El ele verdikçe kimse bu coğrafyayı bölemez'

Başkan Miran sözlerini şöyle sürdürdü: "Çanakkale, imkansızın başarıldığı bir destandır. Çanakkale, büyük bir destan olmanın yanı sıra istikbalimiz için de bir yol haritası olmuştur. Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale savaşında şehitlik beratı alan ve gazilik makamına ulaşan gençler ve onların emanetçisi olanlar için şöyle diyor: "Asım'ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek." Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'nın ön sözü ve muştusu olduğu kadar, Anadolu'nun İslam dünyasının, mazlum milletlerin emperyalizme ve sömürüye karşı birliğidir, dayanışmasıdır, yardımlaşmasıdır. Çanakkale destanı, birliğin sembolü, birliğin ve zaferin modelidir. Çanakkale, aynı zamanda çağdaş dünyaya savaş ahlakını, savaş hukukunu öğreten bir mekteptir, bir okuldur. Yaralı düşman askerlerine kendi elleriyle su vermiş, yemek yedirmiş medeniyetin çocuklarının eseridir Çanakkale ruhu. Bir oldukça, el ele verdikçe kimse bu coğrafyayı bölemez, parçalayamaz. Akif'in ifadesiyle 'tefrika'dır milleti bölen, parçalayan. Oysa sineler, yürekler aynı attıkça, akıllar aynı gayeye yönelik iş birliği yaptıkça hiçbir güç bu ülkenin birliğini ve dirliğini bozamaz. Eğitim-Bir-Sen olarak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109 yıl dönümünde, Çanakkale'yi geçilmez kılan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz". - ANTALYA