Miraç Kandili'nde Antalya'da camiler doldu

Miraç Kandili dolayısıyla Antalya'da camiler doldu taştı. Muratpaşa Camii'nde düzenlenen programa yoğun ilgi gösterilirken, yatsı namazı sonrası dualar yapıldı ve ikramlar dağıtıldı.

Miraç Kandili, Antalya'da gencinden yaşlısına vatandaşların katılımıyla dolan camilerde ibadet ve dualarla eda edildi.

Miraç Kandili dolayısıyla Muratpaşa Camii'nde düzenlenen programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Program kapsamında Antalya İl müftüsü Aydın Yığman tarafından verilen vaazın ardından yatsı namazı kılınıp Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Camide yer kalmaması nedeniyle vatandaşlar cami bahçesine serilen hasırlar üzerinde saf tuttu. Program sonunda camilere gelen vatandaşlara ikramda bulunuldu - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
