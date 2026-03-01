Anamur'da miniklerden Ramazan dayanışması

Mersin'in Anamur ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için yardım kolisi hazırladı.

Anamur İlçe Müftülüğüne bağlı Akdeniz Camii Müberra Mert 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak ve yaşatmak amacıyla örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı.

Kur'an Kursu öğreticisi Meryem Sağır rehberliğinde bir araya gelen minikler, ihtiyaç sahibi aileler için 'Ramazan iyilik kolisi' hazırladı. Eğitim sürecinin bir parçası olarak paylaşma ve yardımlaşma değerlerini uygulamalı şekilde öğrenen öğrenciler, evlerinden getirdikleri temel gıda malzemelerini özenle kolilere yerleştirdi.

Hazırlanan yardım paketleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Anamur Şubesine teslim edildi. Etkinlik kapsamında çocuklara Ramazan ayının anlamı, infak bilinci ve toplumsal dayanışmanın önemi de anlatıldı.

Kolileri teslim alan Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, minik öğrencilerin sergilediği duyarlılığın takdire şayan olduğunu belirtti. Fidan, "Bu yaşta gösterilen yardımlaşma bilinci bizleri ziyadesiyle duygulandırdı. Paylaşmanın küçük yaşlarda öğrenilmesi, geleceğimiz adına umut vericidir. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen öğrencilerimizi, ailelerini ve öğreticilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Ramazan'ın bereketini paylaşarak büyüten miniklerin örnek davranışı, ilçede takdir topladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı