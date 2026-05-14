Mehmetçiklerin mektupları Samsunlu öğrencilerle buluştu

Samsun'daki ilkokul birinci sınıf öğrencileri, 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında yazdıkları mekillere askerlerden gelen cevaplarla büyük mutluluk yaşadı. Etkinlikte öğrenciler, askerlerle bir araya geldi.

Samsun'da daha önceden Mehmetçiklere mektup yazan ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin mektuplarına cevap geldi. Askerlerden gelen mektupları okuyan minik öğrenciler, büyük gurur ve mutluluk yaşadı.

Mili Savunma Bakanlığı (MSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde çocukların vatan ve millet sevgisi farkındalığını artırmak amacıyla hayata geçirilen 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin yazdığı mektuplar cevap buldu. Samsun-Canik Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda eğitim gören 1. sınıf öğrencileri, okuma yazmayı öğrenir öğrenmez, mektup yazarak Mehmetçiklere mektup yazmıştı.

Okuma yazmayı öğrenir öğrenmez mektup yazan minik öğrencilerin gönderdiği mektuplara, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görevli askerler tarafından cevap yazıldı. Bu kapsamda Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencileri ziyaret etti. Mehmetçiğin gönderdiği mektupları sınıflarında okuyan öğrenciler, mutluluk ve gururu birlikte yaşadı.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi ve Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve beraberindeki heyet sınıfları gezip, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Etkinliğin sonunda öğrenciler, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bandosu eşliğinde şarkılar söyledi. Etkinlik, askerlerin TSK Askerlik Andını okuması ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
