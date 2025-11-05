Haberler

Miniklerden Kızılay'a Anlamlı Ziyaret

Güncelleme:
Mersin'in Anamur ilçesinde, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, Kızılay Haftası kapsamında yapılan etkinliklerle Kızılay'ın yardımlarını ve gönüllülük bilincini öğrendi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, Kızılay Haftası kapsamında anlamlı etkinliklere imza attı.

Akdeniz Camii Müberra Mert, Değirmencik Burnu ve Yunus Emre 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında düzenlenen programlarda, minikler Kızılay'ın yardım faaliyetlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinliklerin ilk durağı, Akdeniz Camii Müberra Mert Kur'an Kursu öğrencilerinin Türk Kızılayı Anamur Şubesine gerçekleştirdiği ziyaret oldu. Sıcak bir atmosferde karşılanan öğrenciler, Kızılay görevlilerinden kuruluşun tarihçesi, afetlerde yardım çalışmaları, kan bağışı ve gönüllülük faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Gönüllüler, miniklerle çeşitli eğitici aktiviteler de gerçekleştirdi.

"Önemli bir farkındalık"

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Kızılay'ın önemini çocuklarımıza küçük yaşta öğretmek adına anlamlı bir etkinlik oldu. Programda emeği geçen öğreticilerimize, Kızılay Anamur yetkililerine ve gönüllülerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kızılay gönüllüleri ise gönüllülük bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, "Minik öğrencilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı.

Renkli görüntüler

Program kapsamında öğrenciler, Kızılay'ın önemini anlatan şiirler, şarkılar ve gösteriler sergiledi. Velilerin de katıldığı etkinlikler renkli görüntülere sahne olurken, çocuklar Kızılay'ın insan hayatını koruyan ve destekleyen çalışmalarını uygulamalı etkinliklerle öğrendi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
