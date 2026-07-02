Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocuklara miniklerden anlamlı destek

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Atayurt Okulları'nın işbirliğinde, ilkokul öğrencileri tarafından gerçekleştirilen '90'lar Türkçe Pop' konserinde elde edilen gelir ile Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi'ne destek sağlandı. Konserde emeği geçen minik öğrenciler, hastanede tedavi gören kardeşlerine çeşitli hediyeler aldı.

ESOGÜ ve Atayurt Okulları'nın işbirliği ile anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Atayurt Okulları'nın 2-B sınıfı tarafından '90'lar Türkçe Pop' konseri hazırlandı. ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde 16 Haziran 2026 tarihinde 650 misafirin katılımıyla gerçekleştirilen konserde, öğrencilerin performansı büyük beğeni topladı. Konserden elde edilen gelir ise Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocukların ihtiyaçları karşılamak için kullanıldı. Ayrıca, hastanede tedavisi gören çocuklara çeşitli hediyeler armağan edildi.

"Birçok çocuğumuza hediyeler aldılar"

ESOGÜ ve Atayurt Okulları'nın yetkilileri, Prof. Dr. Servet Bilir Onkoloji Merkezi'nde bir araya geldi. ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, düzenlenen etkinlik için Atayurt Okulları Genel Müdürü Hikmet Ertürk'e bir teşekkür plaketi takdim etti. Anlamlı etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Gürsoy, "Atayurt Okulları, her zaman için bizim hastanemize, özellikle çocuk onkoloji bölümümüze destek olan bir okul. Yine çok güzel bir organizasyonla birçok çocuğumuza hediyeler aldılar, onların isteklerini görerek bir hizmette bulundular. Ayrıca, burada eğitim gören çocukların da kırtasiye masraflarını yaptıkları bir organizasyon sonrası elde ettikleri gelirden sağladılar. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da aynı şekilde yine iş birliğimiz devam edecektir. Atayurt Okulları, Eskişehir için bir değer. Gerçekten kar gütmeden her zaman için çocuklarımızın arkasında oluyorlar" dedi.

"Bir elin nesi var, iki elin sesi var; birlikten kuvvet doğar"

Atayurt Okulları Genel Müdürü Hikmet Ertürk, "İlkokuldaki öğretmenlerimizden Sefa bey, öğrencileriyle birlikte Osmangazi Üniversitesi'ndeki salonda bir sanat gecesi düzenledi ve oradan velilerimizin yapmış olduğu bağışlarla buralarda eğitim görecek olan çocuklarımızın, hastane okulundaki öğrencilerin ya da hastaların çocuklarından eğitim ve tedavi olan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda kullanılmak üzere yardım oluşturuldu. Bir elin nesi var, iki elin sesi var; birlikten kuvvet doğar. Biz Müslüman bir ülkeyiz diyoruz, komşusu açken tok yatan bizden değildir diyoruz. Birbirimize koşmamız lazım, birbirimize el açmamız lazım ve birbirimizi düşerken kaldırmamız gerekiyor. Çünkü bu dünyaya sebepsiz olarak gönderilmedik. Hepimizin bu ülkede bir görevi var. Görevimiz de sadece mesleğimizi yürütmek değil; insanlık adına bir şeyler yapmak, insanlık adına hizmet etmek ve kalıcı izler ve eserler bırakmaktır" ifadelerini kullandı.

"En büyük emek çocuklarımızın"

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Canan Özdemir ise, şunları söyledi:

"Bu anlamlı etkinliği Atayurt Okullarıyla beraber aslında organize ettik. Tabii ki bu fikrin oluşması, hayata geçirilmesi onların emeğiyle oldu. Biz sadece bu etkinlikte elde edilen gelirin nerelerde harcanabileceği yönünde sadece yardımcı olduk. Burada çok değerli öğretmenlerimiz var; Hikmet Öğretmenimiz, Çetin Öğretmenimiz, Sefa Öğretmenimiz ve daha ismini sayamadığımız birçok öğretmenimizin bu organizasyonda emeği geçti. Tabii ki en büyük emek çocuklarımızın. Hikmet Öğretmenimizin de dediği gibi, ikinci sınıf öğrencilerinin verdiği çok güzel bir konserle bu etkinlik harmanlandı. Çok güzel ve eğlenceli bir etkinlik oldu gerçekten. Fikir olarak da çok güzeldi. Halkımız da bu fikri çok beğendi ve destekledi. Bunun sayesinde gerçekten güzel işler yapıldı. Elde edilen gelirler doğru yerlere aktarıldı, çocuklarımızın hayal ettiği şeyleri gerçekleştirdiler. Üstelik bunu yaparken de etkinlikte görev alan öğrenciler yine gönüllü olarak görev aldılar. Arkadaşlarının hediyelerini öğretmenleriyle birlikte alarak birebir hastalarımıza teslim ettiler." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı