Minik vali orman yangınları ve depreme dikkat çekti

Erzincan Valiliği Makamı, temsili olarak 4'üncü sınıf öğrencisi İkranur Sazlı'ya devredildi. Makama oturan minik vali, orman yangınları ile mücadele hazırlıkları ile depreme dirençli binaların önemine dikkat çekti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Demir ve beraberindeki öğretmenler ile Göktürk İlkokulu öğrencileri İkranur Sazlı, Emre Kerim Tercan ve Emir Berk Öztürk, Vali Vekili Yunus Emre Temel'i ziyaret ettiler.

Gerçekleşen ziyarette Erzincan Valiliği makamı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Göktürk İlkokulu'nda öğrenim gören 4'üncü sınıf öğrencisi İkranur Sazlı'ya temsili olarak devredildi.

Valilik makamını temsili olarak devralan 4'üncü sınıf öğrencisi İkranur Sazlı, ilk olarak tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Bu güzel bayramı biz çocuklara armağan eden Atamızı saygıyla anıyorum" dedi.

Erzincan Orman İşletme Müdürü ile telefonda görüşerek orman yangınları ile mücadele konusunda yapılan hazırlıklar hakkında bilgiler alan küçük vali, herhangi bir eksikliğin kalmaması konusunda talimat verdi. Daha sonra depreme dirençli binaların önemine de dikkat çeken Vali İkranur Sazlı, Erzincan'da deprem bilincinin artırılması ve yapı stoğu ile ilgili gerekli tedbirlerin artırılması talimatında bulundu.

Gerçekleşen ziyaret, Vali Vekili Yunus Emre Temel'in öğrencilere çeşitli hediyeler vermesi ile sona erdi. - ERZİNCAN