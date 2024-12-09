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Minik Öğrenciler Trafik Güvenliği İçin Polisleri Ziyaret Etti

Minik Öğrenciler Trafik Güvenliği İçin Polisleri Ziyaret Etti
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Yahya Kemal Beyatlı Anaokulu öğrencileri, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek trafik güvenliği ve polislik mesleği hakkında bilgi edindiler. Eğitimde, trafik kuralları ve güvenlik konularında önemli bilgilere ulaştılar.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Yahya Kemal Beyatlı Anaokulu öğrencileri ve öğretmenlerini ağırladı.

Yahya Kemal Beyatlı Anaokulu öğrencileri, trafik güvenliği konusunda bilgi edinmek ve polislik mesleğini yakından tanımak amacıyla Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri minik öğrencilere trafik kuralları, yaya ve yolcu güvenliği konularında kısa bir eğitim verdi. Çocuklar, 'Unutmayın, sevdikleriniz de trafikte', 'Okul yolunda her şey yolunda' ve 'Yaya yolunda her şey yolunda' gibi önemli sloganlar eşliğinde trafik güvenliği hakkında ekiplerden bilgiler aldı. Minikler, polislere trafik kazalarının nasıl önlendiği, yayaların nasıl güvenli bir şekilde yolda yürüdüğü ve trafik ışıklarının ne anlama geldiği gibi çeşitli sorular yöneltti. Ziyaret boyunca öğrenciler, trafik polislerinin günlük görevlerini ve trafikteki önemli işlevlerini öğrenme fırsatı buldu. Öte yandan ekipler polislik mesleği hakkında da bilgi vererek, miniklere mesleklerinin önemini anlattılar.

Ziyaret sonunda polis ekipleri minik öğrencilere çeşitli hediyeler vererek öğrendikleri bilgileri ailelerine ve arkadaşlarına anlatmalarını isterken, öğretmenler de kendilerini ağırlayan polis ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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