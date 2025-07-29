Minik Ali ve Yavru Kangalın Serinleme Yöntemi Viral Oldu

Sivas'ta sıcaktan bunalınca su dolu varile yavru kangalı ile birlikte giren 9 yaşındaki çocuğun yürek ısıtan görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Sivas'ta 40 derecelere kadar ulaştı. Bu kavurucu sıcaklar, soğuk iklim şartlarında yaşamaya uygun olan kangal köpeklerini de olumsuz etkiliyor. Vücut ısıları ani şekilde yükselen kangalların kalp ritimleri bozulabiliyor, hatta hayati tehlike yaşayabiliyor.

Sıcaklardan bunalan 9 yaşındaki Ali Yıldız ise kavurucu sıcaklarda hem kendi serinlemek hem de yavru kangal köpeğini rahatlatmak için dikkat çeken bir çözüm buldu. Kangal çiftliğindeki varili suyla dolduran küçük çocuk, önce kendisi içine girerek serinledi sonra da sıcaktan etkilenen yavru kangalını yanına aldı. Baba Hüseyin Yıldız yürekleri ısıtan o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede büyük beğeni aldı.

"Minik Ali, minik kangal ile serinliyor"

Hüseyin Yıldız, oğlu Ali'nin sıcaklara karşı farkı bir çözüm bulduğunu belirterek, "Küresel ısınmanın etkileriyle birlikte Anadolu'da inanılmaz derecede sıcak bir hava başladı. Bu sıcaklıklar, sıcak kanlı olmasına rağmen soğuk iklimi seven, soğuğun içinde büyüyen kangal ırklarını rahatsız etmeye başladı. Bu durum hayvanlarda şoklanma ve vücut ısısında ani yükselmeler şeklinde kendini gösterebiliyor. Hava sıcaklığı 45-50 dereceye yaklaştı ve bu sıcaklıklar kangalları ciddi şekilde etkiledi. Kalp ritimlerinde ve diğer hayati fonksiyonlarında olumsuzluklar yaşanmaması için biz de bir çözüm yolu aradık. Bir gün bir baktım, bizim çocuk rahatsız olmuş ve su dolu varilin içine girmiş. 'Burada ne yapıyorsun oğlum?' dedim. Oğlum da 'Baba, çok sıcakladım. Hayvanların da sıcaklandığını gördüm. Yavruları da alıp su dolu varile girdim' dedi. Bu anı videoya aldım ve sosyal medya sayfamda paylaştım. Kanallar, sayfalar videoyu alıp paylaştı, viral oldu. Aslında bu konu Ali'nin konusuydu. Yavruyu alıyor, serinletiyor. Minik Ali ile minik Kangal birlikte serinliyor" dedi.

"Serinleyemediklerinde ölebilirler"

Kangallara sıcak havalarda ciddi şekilde müdahale edilmesi gerektiğini belirten Yıldız, "Kangal, sıcak kanlı bir hayvan olsa da soğuk iklimde yaşamaya uygundur. Deri altındaki yağ oranı yüksektir. Ayrıca tüy örtüsü de oldukça yoğundur. Kangallar, serinlemek için ağız yoluyla nefes alıp verirler ama bu da yeterli olmaz. Bu tür aşırı sıcak havalarda kangallara ciddi müdahale gerekir. Ancak bu müdahalenin bilinçli ve dikkatli şekilde yapılması gerekir. Bu gibi durumlarda yapılması gerekenler hayvanı yavaş yavaş suya alıştırmak, göbek altını, patilerini ve tüysüz bölgelerini serin tutmaktır. Bulundukları yerleri sulayın, çünkü topraktan alacakları serinliği kendileri için yeterli bulurlar. İnsanlar gibi terleyemezler. Bu nedenle vücut fonksiyonlarını dengelemek için insan desteğine ihtiyaç duyarlar. Onları sulayın, bol su içirin, az miktarda besleyin, su tüketimini artırın ve serinlemelerine yardımcı olun. Çünkü onların kendi başlarına serinleme şansı çok zayıftır. Kendilerini serinletemedikleri takdirde bu hayvanlar ölebilir. Bu duruma karşı alınacak en iyi önlem bol bol sulamak, sulu bölgelerde barındırmak, gölgelik alanlar sağlamak ve suya kolay erişimlerini temin etmektir. Her yere su bırakın, sokak hayvanlarını da unutmayın. Hep birlikte bir cana can katalım" diye konuştu.

"Ben suya girince hayvanlar havlamaya başladı"

Ali Yıldız ise yavruların serinlemesi için böyle bir yöntem bulduğunu ifade ederek, "Hayvanlar çok sıcakladı ve yaz mevsimindeyiz. Sivas'ta hava, iklim şartlarının da üstüne çıktı. Bu yüzden yavrularımız da sıcaklamaya başladı. Şimdi biraz rahatladılar. Ben çok sıcakladım, varilin içine su doldurayım ve içine gireyim dedim. Bir baktım ki orada hayvanlar havlıyor. Sonra yavrularımızı da buraya sokayım, onlar da serinlesin diye düşündüm ve böyle bir şey yaptım" şeklinde konuştu. - SİVAS