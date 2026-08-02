Haberler

Milyonluk güvercinleri ’azılı düşmanları’ koruyor

Milyonluk güvercinleri ’azılı düşmanları’ koruyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır’da güvercin otelinde yaşayan "Bulut" isimli kedi, alışılmışın aksine et yemiyor, kahvaltılık peynir ve zeytin gibi yiyecekleri tercih ediyor.

Diyarbakır'da güvercin otelinde yaşayan "Bulut" isimli kedi, alışılmışın aksine et yemiyor, kahvaltılık peynir ve zeytin gibi yiyecekleri tercih ediyor. Milyonlarca lira değerindeki güvercinlerle aynı ortamı paylaşan Bulut, kuşlara zarar vermemesiyle görenleri şaşırtıyor.

Bulut isimli kedi, Diyarbakır Bağlar ilçesindeki Güvercin Otelinin en dikkat çeken sakinlerinden biri oldu. Et yemeyen Bulut, beslenme tercihini peynir, zeytin ve diğer kahvaltılık ürünlerden yana kullanıyor. Milyonlarca lira değerindeki güvercinlerle aynı ortamda yaşayan Bulut'un kuşlara hiçbir şekilde zarar vermemesi ve onlara adeta çoban köpeği gibi sahip çıkması ise görenleri hayrete düşürüyor. Güvercinlerle adeta dostluk kuran sevimli kedi, ziyaretçilerin de ilgi odağı oluyor.

Bulut'un sahibi Mehmet Batmaz, kedisine Kürtçe ve Zazaca sesleniyor. Her iki dili de ayırt ettiği belirtilen Bulut, ismiyle seslenildiğinde sahibinin yanına gelerek görenleri şaşırtıyor. Güvercin oteli sahibi Mehmet Batmaz, güvercin otelinde sadece güvercin beslemediklerini diğer hayvanları da beslediklerini söyledi. Batmaz, "Gördüğünüz gibi kedimiz Bulut çok asil bir hayvandır. Yavruyken yanıma aldım. Zeytin, peynir, yoğurt yiyor. Ciğer getir, kuşbaşı getir yemez. Getirin eğer yerse getiren kişiye sıfır model otomobil hediye edeceğim. Vejetaryen bir hayvandır. Güvercinlere de asla karışmaz. O kadar asil bir hayvandır ki güvercinler ondan korkmasın diye yüzünü çeviriyor. Bulut Zazaca biliyor, Kürtçe biliyor. Zazaca veya Kürtçe gel desem gelir, git desem gider anlıyor" dedi.

Burada bulunan güvercinlerin değerinin 10 bin liradan başladığını 500 bin liraya kadar çıktığını ve toplamda 1 milyon liraya yakın güvercinlerin olduğunu ama asla Bulut'un onlara karışmadığını aksine onlar farklı yerlere giderse kafese yönlendirdiğini dile getiren Batmaz, "Bulut bugüne kadar bir tane güvercinimize zarar vermedi. Şuan 2 yaşındadır. Bebekliğinden beri asla bir zararı olmadı. Görüyorsunuz kuşu alıp kucağına koyuyorum asla tepki vermiyor aksine kuşu itip 'Git diyor.' Hiç umurunda bile değil."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Erdal Beşikçioğlu ile ilgili yeni gelişme
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Trump geri adım attı! İran saldırıları son anda durduruldu

Dünyanın beklediği haberi verdi!
Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı

Sen misin İsrail'e haddini bildiren! Son olayla adeta kabusu yaşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın gözü İspanya'da: Göçmenlere karşı bakın ne yaptılar

Dünyanın gözü İspanya'da: Göçmenlere karşı bakın ne yaptılar
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin

Ünlü oyuncu için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin
Ağustos'ta iki tutulma birden yaşanacak: İşte takip edilebilecek yerler

Bu muhteşem gök olayı kaçmaz: İşte takip edilebilecek yerler
Bunun adı bile bile lades! Türkiye'nin ciğerleri yanarken bu yapılır mı?

Bunun adı bile bile lades!
Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklif! Şüpheli emniyete böyle getirildi

Ahlaksız teklifin faturası ağır oldu! İşte gece kaydedilen o görüntü
Turistleri taşıyan uçak düştü! 13 kişi hayatını kaybetti

Uçak düştü, kurtulan olmadı! Cansız bedenleri yan yana dizdiler