Milli savunma devleri Edirne'de buluşuyor

Edirne'de 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü etkinlikleri, bu yıl farklı bir organizasyona sahne olacak. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii meydanında düzenlenecek "Trakya Milli ve Yerli Sistemlerle Edirne'de Buluşuyor" etkinliği kapsamında Türkiye savunma sanayisinin önemli araç ve sistemleri vatandaşlarla buluşturulacak. Programda savunma sanayisine ait yaklaşık 50 ürün sergilenirken, Atak helikopterleri ve F-16'ların saygı uçuşu, mehteran gösterisi ve yeniden kurulan 57'nci Alay'ın yürüyüşü de gerçekleştirilecek.

"50 adet milli ve yerli sistemi sergileyeceğiz"

Milli Savunma Bakanlığı'nın destekleriyle yapılacak olan organizasyonla ilgili konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, "Bu sene 1'inci Ordu Komutanlığımızın ve Milli Savunma Bakanlığımızın destekleriyle Trakya Bölgesi'nde daha önce yapıldı mı bilmiyorum ama Edirne'mizde mini bir savunma fuarı yapacağız. Burada özellikle 50 adet milli ve yerli sistemi sergileyeceğiz. Milli Savunma Üniversitemizin, Makine Kimya'nın, ASFAT'ın, BAYKAR, TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN gibi milli savunma şirketlerimizin yapmış oldukları, hepimizin göğsünü kabartan savunma sanayine ait bütün ürünler burada sergilenecek, silahlar sergilenecek. Bayraktar Akıncı'nın insansız hava aracı gibi araçları da hem gençlerimize hem Edirne'mize tanıtma imkanımız olacak" dedi.

Vali Sezer, "Bu sene Çanakkale Savaşı'nda bir destan yazan ve yeniden kurulan 57'nci Alay, Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi o dönemki giysileriyle beraber bir gösteri yürüyüşü de gerçekleştirecekler. Yine Atak helikopterlerimizin burada bir saygı uçuşu olacak ve F-16'larımızın da yine burada Balkan şehitlerimizin adına, onların manevi ruhaniyetleri adına burada bir saygı uçuşları gerçekleştirilecek. Yine Milli Savunma Bakanlığımızın mehteran takımının, ki çok büyük bir mehteran takımı, onların da yine burada bir gösterisi olacak. 5'inci Kolordu Komutanlığımızın bando konseri olacak. Komando yeminimizle beraber bu seneki anma etkinliğimizi atalarımızdan, Balkan şehitlerimizden aldığımız emaneti orada bırakmadık, daha iyi noktalara taşıdık. Onların da torunlarıyla gurur duyabilecekleri, askerlerimizle, Şükrü Paşa'nın izini takip eden paşalarımızla gurur duyacakları bir etkinliği Milli Savunma Bakanlığımız, 1'inci Ordu Komutanlığımız ve Garnizon Komutanlığımızla beraber koordine edeceğiz" diye konuştu.

Vatandaşları etkinliğe davet eden Sezer, "Bütün hemşehrilerimizi perşembe günü yapılacak olan etkinliğe davet ediyoruz. Okullarımız da burada Milli Eğitim'le beraber gezi düzenleyecekler. Yine üniversitemiz aynı şekilde. Gün boyunca burada etkinliklerimiz devam edecek. Ramazan etkinliğinde olduğu gibi hemşehrilerimizin de Edirne'miz açısından önemli olan bugün bu alanda olmalarını canı gönülden istiyorum" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı