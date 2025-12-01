Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Bakanı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmeye dair fotoğraflar bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Bakan Güler ve Abdülkadir Muhammed Nur'un görüşmesine dair fotoğraf bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel