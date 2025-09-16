Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijer Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da resmi ziyaret gerçekleştiren Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody ile bir araya geldi ve karşılama töreni düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, konuk mevkidaşını askeri törenle karşıladı. - ANKARA

