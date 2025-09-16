Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijer Savunma Bakanı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, konuk mevkidaşını askeri törenle karşıladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel