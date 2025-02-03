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Milli Savunma Bakanı Güler ve Macaristan Savunma Bakanı Bobrovniczky Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler ve Macaristan Savunma Bakanı Bobrovniczky Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay Bobrovniczky ile Ankara'da bir araya geldi. İki bakan, resmi bir törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay Bobrovniczky ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Macaristan Savunma Bakanı Bobrovniczky'i askeri törenle karşıladı. Her iki Bakan baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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