Milli Savunma Bakanı Güler ve Macaristan Savunma Bakanı Bobrovniczky Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay Bobrovniczky ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Macaristan Savunma Bakanı Bobrovniczky'i askeri törenle karşıladı. Her iki Bakan baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA