Üye Girişi
Haberler

Milli Eğitim Müdürü Yıldız'dan Öğretmenler Günü mesajı; "Ben de iyi ki öğretmenim"

Milli Eğitim Müdürü Yıldız'dan Öğretmenler Günü mesajı;
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bur kutlama mesajı yayınladı.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bur kutlama mesajı yayınladı.

Yıldız mesajında şu ifadelere yer verdi; "Nesillerin ilham kaynağı, geleceğin mimarı olan değerli öğretmen arkadaşlarım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanının verilişinin 96. yıl dönümü olan bu anlamlı günde "Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır." özdeyişiyle öğretmeni ve öğretmenliği yücelten Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal ve şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere; "Zil çalacak... Sizler derslere gireceksiniz bir bir - Zil çalacak, ziller çalacak benim için, - Duyacağım evlerden, kırlardan, denizlerden; - Ta içimden birisi gidecek uça ese... - Ama ben, ben artık gidemeyeceğim. - Zil çalacak... Siz geminize, treninize gireceksiniz bir bir - Zil çalacak, ziller çalacak benim için, - Duyacağım iskelelerden, istasyonlardan bütün; - Ta içimden birisi koşacak ardınızdan... - Ama ben, ben artık gelemeyeceğim. - Sonra bir gün bir zil çalacak yine - Hiç kimseler kimsecikler duymayacak, - Ne sınıflar, ne iskeleler, ne istasyonlar, ne siz... - Ta içimden birisi kalacak oralarda - Ben gideceğim." diyerek içlenseler de her zaman ter ü taze hatıralarla gönüllerimizde dipdiri yaşattığımız tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Bugün yemin ederek büyük bir heyecan ve aşkla göreve başlayan öğretmen arkadaşlarımıza "evinize, ailenize hoş geldiniz!" derken; emekli olan değerli öğretmenlerimize de yıllar boyu özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk, esenlik ve uzun ömürler diliyorum.

Ülkemizin ve insanlığın geleceğinin emanet edileceği genç nesillerin "okuyan, anlayan, araştıran, düşünen, soran, sorgulayan, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanan, milli ve manevi değerlerine bağlı" bireyler olarak yetişmeleri için kırmadan, kızmadan, kendilerine bahşedilen özel ve güçlü bir sabırla insan yetiştiren ve tüm zorluklar arasında "İyi ki öğretmenim" diyen koca yürekli öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyor; ülkemin eğitim ağacının dalında onlar gibi bir yaprak olmaktan duyduğum gururu bir kez daha tekrar ediyorum. Ben de iyi ki öğretmenim." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
20 bin öğretmenin ataması yapıldı

Eğitim camiasına yeni öğretmenler katıldı

 Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı

 İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi

Terör örgütünün acımasızlığının en net kanıtı! Küçük çocuk hain saldırıda bu hale geldi
Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına dudak uçuklatan kazanç

Fenomenlerin paylaşım başına aldıkları para ağızları açık bıraktı

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 24-25 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Kasım Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Esenyurt, Maltepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 24-25 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Cumartesi hangi diziler var? 23 Kasım Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bodrumspor Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bodrumspor Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (BODRUMSPOR GALATASARAY) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Bodrumspor Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın Bodrumspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.