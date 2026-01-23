Haberler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kütahya'da

Mesleki Eğitimde Stratejik İşbirliği ve Dijital Dönüşüm Protokolü'nün imza töreni için Kütahya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kütahya Valisi Musa Işın'ı ziyaret etti. Görüşmede eğitim faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Mesleki Eğitimde Stratejik İşbirliği, Dijital Dönüşüm ve Hamilik Protokolü İmza Töreni kapsamında Kütahya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kütahya Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret etti.

Valilik ziyaretinde Bakan Tekin, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Vali Musa Işın ile birlikte Valilik makamına geçti. Kütahya il protokolünün de hazır bulunduğu görüşmede, il genelinde yürütülen eğitim faaliyetleri, mesleki eğitim projeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin planlanan çalışmalar ele alındı. Görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Musa Işın, Kütahya'ya teşrifleri ve nazik ziyaretleri dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
