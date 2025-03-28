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Başörtülü öğrenciyi okula almadılar, bakanlık yetkilisini kovdular

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğretmen Esra Karaca'nın Doğum Gününü Kutladı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğretmen Esra Karaca'nın Doğum Gününü Kutladı
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Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum'da bir okulda matematik öğretmeni Esra Karaca'nın doğum gününü, sürpriz bir doğum günü kutlamasıyla kutladı. Öğretmene çiçek veren Bakan Tekin, kadın öğretmeni önce şaşırttı, sonra mutlu etti.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Öğretmenler Odası Buluşmaları kapsamında Erzurum'da gerçekleştirdiği ziyarette matematik öğretmeni Esra Karaca'nın doğum gününü kutladı.

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek üzere memleketi Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaretinde öğretmenlerle bir araya geldi. Burada okulda görev yapan matematik öğretmeni Esra Karaca'nın doğum gününü sarı zarf vererek kutlayan Bakan Tekin, kadın öğretmeni önce korkuttu, sonra sevindirdi. Zarfın içinden Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in imzasıyla Esra öğretmenin doğum gününü kutlayan bir tebrik kartı çıkınca yüzlerde gülümseme yaşandı. Bakan Tekin daha sonra öğretmene çiçek verdi. Bakan Tekin okul çıkışı öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Matematik öğretmeni Esra Karaca, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in jestini değerlendirirken, "Çok ince bir düşünceydi. Çok şaşırdım ve çok heyecanlandım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sarı zarf bizim için güzel bir şey değil. Önce bir tedirgin oldum. Ama şu an çok mutluyum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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