Milletvekili Yağcı ve İl Başkanı Yıldırım'dan pazar ziyareti

Ak Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve İl Başkanı Serkan Yıldırım pazar esnafını ziyaret ederek, 'Hayırlı işler' diledi.

Milletvekili Yağcı, İş Başkanı Yıldırım'a AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. AK P arti heyeti her hafta pazartesi günü kurulan sebze-meyve ve giyim pazarındaki esnafa 'Hayırlı işler' dileyerek, taleplerini dinlediler. Pazar esnafı tarafından büyük bir ilgiyle karşılan heyet bol bol esnafla hatıra fotoğrafı çektirdiler. İl Başkanı Serkan Yıldırım pazar esnafının sorunları ve taleplerini Milletvekili Selim Yağcı ve teşkilatıyla birlikte dinlediklerini, esnafımıza hayırlı işler bol kazançlar dilediklerini söyledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel