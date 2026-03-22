Milletvekili Ölmeztoprak, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2022 yılında şehit olan Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ün ailesini ziyaret ederek bayramlaştı. Ölmeztoprak, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın en büyük sorumlulukları olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin kıymetli aileleri her zaman baş tacımızdır" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etmeyi sürdürdü. Ölmeztoprak bu kapsamda, 2022 yılında Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit düşen Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ün ailesinin evine konuk oldu. Şehidin ailesiyle bir süre sohbet edip Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Milletvekili Ölmeztoprak, devletin ve milletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı.

"Şehitlerimizin emaneti baş tacımızdır"

Şehitlerin fedakarlığının hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Milletvekili Ölmeztoprak, "Aziz şehitlerimiz, vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birliği ve bayrağımızın ilelebet dalgalanması uğruna canlarını feda eden en yüce değerlerimizdir. Onların bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ise her zaman baş tacımızdır" ifadelerine yer verdi.

Bayramda vefa ve gönül birliği

Bayramın manevi atmosferine dikkat çeken Ölmeztoprak, "Bayramın manevi ikliminde şehidimizin kıymetli ailesiyle bir araya gelmek, hem vefa duygumuzu tazeledi hem de gönül bağlarımızı daha da güçlendirdi. Aziz şehidimizin anne ve babasıyla hem bayram sevincini paylaştık hem de dualarına talip olduk" dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı da veren Milletvekili Ölmeztoprak, "Biz biriz, beraberiz, ay yıldızın gölgesindeyiz. Aziz şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde bugün huzur ve güven içinde bayramlarımızı yaşayabiliyoruz. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Kıymetli ailelerine sabr-ı cemil ihsan eylesin" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı