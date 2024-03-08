Üye Girişi
Haberler

AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: Kadınlar toplumun koruyucusu ve geleceğin mimarlarıdır

Güncelleme:

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, kadınların toplumların ve insanlığın bugününün koruyucusu, geleceğinin ise mimarları olduğunu ifade etti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, kadınların toplumların ve insanlığın bugününün koruyucusu, geleceğinin ise mimarları olduğunu ifade etti.

Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, yaptığı yazılı açıklamada kadınların elde ettikleri başarılar ile neler yapabileceklerini tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, "Ülkemizde ve tüm dünyada kadınların, hayatın her alanında başarıdan başarıya koştuğunu, çok önemli görevleri hakkıyla yerini getirdiğini görüyoruz. Yüzyılın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depreminde kadınlar bir kez daha öne çıktı. Bir yandan göstermiş oldukları üstün fedakarlıklarıyla bir yandan eşi benzeri görülmeyen yardımseverlikleriyle yaralarımızın hızla sarılmasında önemli bir paya sahiptirler." ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Ölmeztoprak açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Kadınlarımız 6 Şubat depreminde ailelerini toplayarak, psikolojik olarak destek vererek fedakarlıklarıyla bizleri birbirimize bağladılar. Kadınların mücadelesi ve kararlılığı sayesinde insanlık geleceğe umutla bakabiliyor. Büyük ve güçlü ülkeleri kadınlar inşa eder ve kadınlar muhafaza eder. Kadınlar sayesinde her şey güzelleşir, anlam kazanır. Kadınların yok sayıldığı toplumlar ise karanlıkta kalmaya mahkumdur. Türk kadını ise farklıdır ve özeldir. Her şeyden önce çok büyük bir kültürün ve medeniyetin koruyucuları ve gelecek nesillere emanet edecek taşıyıcılarıdır. Türkiye'nin yüzüncü yılında büyük ve güçlü gelecek idealine kararlı adımlarla yürüyen Türkiye'nin arkasında da inançlı ve kararlı kadınlar var."

Kadına yönelik şiddet sorununun da tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ettiğini aktaran İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak mesajını şöyle sürdürdü:

"Kadına yönelik şiddet, acizliğin, yetersizliğin, kendine güvensizliğin yansımasıdır. Bizler kadına karşı şiddetle mücadele etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınların korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için hassasiyetle üzerinde durduğu Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı resmi gazetede yayınlandı. Bunlar çok değerli ve çok önemli adımlar. Bu sorunu hep beraber aşacak ve hayatımızdan çıkartacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak Milletvekili AK Parti Malatya Yerel Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Zafer Sevinç kimdir? İYİ Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı Zafer Sevinç kimdir? Tarihte bugün ne oldu? 11 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 10 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Mart'ta yaşananlar! ChatGPT çöktü mü? ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 8 Mart 2024? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 8-9 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! LA Lakers Milwaukee Bucks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 9 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! OKC Thunder Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 9 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! 9 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 3. bölüm TRT 1 HD izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi!
title