AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: Kadınlar toplumun koruyucusu ve geleceğin mimarlarıdır

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, kadınların toplumların ve insanlığın bugününün koruyucusu, geleceğinin ise mimarları olduğunu ifade etti.

Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, yaptığı yazılı açıklamada kadınların elde ettikleri başarılar ile neler yapabileceklerini tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, "Ülkemizde ve tüm dünyada kadınların, hayatın her alanında başarıdan başarıya koştuğunu, çok önemli görevleri hakkıyla yerini getirdiğini görüyoruz. Yüzyılın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depreminde kadınlar bir kez daha öne çıktı. Bir yandan göstermiş oldukları üstün fedakarlıklarıyla bir yandan eşi benzeri görülmeyen yardımseverlikleriyle yaralarımızın hızla sarılmasında önemli bir paya sahiptirler." ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Ölmeztoprak açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Kadınlarımız 6 Şubat depreminde ailelerini toplayarak, psikolojik olarak destek vererek fedakarlıklarıyla bizleri birbirimize bağladılar. Kadınların mücadelesi ve kararlılığı sayesinde insanlık geleceğe umutla bakabiliyor. Büyük ve güçlü ülkeleri kadınlar inşa eder ve kadınlar muhafaza eder. Kadınlar sayesinde her şey güzelleşir, anlam kazanır. Kadınların yok sayıldığı toplumlar ise karanlıkta kalmaya mahkumdur. Türk kadını ise farklıdır ve özeldir. Her şeyden önce çok büyük bir kültürün ve medeniyetin koruyucuları ve gelecek nesillere emanet edecek taşıyıcılarıdır. Türkiye'nin yüzüncü yılında büyük ve güçlü gelecek idealine kararlı adımlarla yürüyen Türkiye'nin arkasında da inançlı ve kararlı kadınlar var."

Kadına yönelik şiddet sorununun da tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ettiğini aktaran İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak mesajını şöyle sürdürdü:

"Kadına yönelik şiddet, acizliğin, yetersizliğin, kendine güvensizliğin yansımasıdır. Bizler kadına karşı şiddetle mücadele etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınların korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için hassasiyetle üzerinde durduğu Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı resmi gazetede yayınlandı. Bunlar çok değerli ve çok önemli adımlar. Bu sorunu hep beraber aşacak ve hayatımızdan çıkartacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" - MALATYA