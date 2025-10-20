Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya'da Kira Yardımları ve İnternet Altyapısını Değerlendirdi

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi Ferhadiye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek kira yardımları, internet altyapısı ve kentsel dönüşüm konularını değerlendirdi. Milletvekili Ölmeztoprak, AFAD kira ödemelerinde yaşanan aksaklıkların giderileceğini açıkladı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi ilçesine bağlı Ferhadiye Mahalle Muhtarlığında, vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi. Mahallenin öncelikli sorunları arasında yer alan rezerv alan uygulamaları, internet altyapısı ve kentsel dönüşüm sürecini detaylı biçimde ele aldı.

Ölmeztoprak, Malatya genelinde yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, tüm kurumlar ile eşgüdümlü çalıştıklarına vurgu yaptı.

AFAD kira yardımlarında sorun çözülüyor

AFAD üzerinden depremzedelere yapılan kira yardımlarında yaşanan gecikmelerin giderilmesi için AFAD Barınma Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan ile görüşme gerçekleştiren Ölmeztoprak, "Bu hafta itibarıyla kısmi sorunlar çözülecek. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

İnternet altyapısında ilerleme

Mahalledeki internet altyapısına ilişkin talepleri de Türk Telekom Müdürü Mehmet Aras ile görüşen Milletvekili Ölmeztoprak, "Teknik ekiplerle koordineli şekilde süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Vatandaşlardan gelen her talebin kendileri için yol gösterici olduğunu vurgulayan Ölmeztoprak, "Birlik ruhumuz hizmet anlayışımıza yön veriyor. Malatya'mızın her mahallesinin güvenli, modern ve huzurlu bir çevreye dönüşmesi için tüm adımlarım dikkatle izliyoruz" dedi.

Polis memuruna moral ziyareti

Milletvekili Ölmeztoprak, Doğanşehir'de görev sırasında trafik kazası geçiren polis memuru Mehmet Hanifi Türkmen ve eşi Feride Türkmen'i de hanesinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. - MALATYA