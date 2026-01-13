Arguvan'da siyasetin sıcak yüzü

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Arguvan'da düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. İlçede hane ziyaretleri de gerçekleştiren Milletvekili Ölmeztoprak, mahallelerin ihtiyaçlarını sahadan gelen görüşlerle ele aldı. Ölmeztoprak, birlik, beraberlik ve istişare kültürünün Malatya siyasetinin temel taşı olduğunu vurguladı.

"Birlik ve beraberlik en büyük gücümüz"

Toplantıda Arguvan'ın mevcut durumu, mahallelerden gelen talepler ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası istişare edildi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Milletvekili Ölmeztoprak, sahadan gelen görüşlerin karar alma süreçlerinde belirleyici olduğuna dikkat çekerek, "Teşkilatlarımızın hemşehrilerimizle kurduğu güçlü bağ en sağlam dayanağımızdır" dedi.

Kömürlük Mahallesi'nde hane ziyaretleri

Arguvan'ın Kömürlük Mahallesi'nde hane ziyaretleri gerçekleştiren Milletvekili Ölmeztoprak, Sultan ve İbrahim çiftinin evine misafir oldu. Ziyarette mahallede yaşanan sorunlar, beklentiler ve ihtiyaçları yerinde dinledi. Hane ziyaretlerinin önemine değinen Milletvekili Ölmeztoprak, vatandaşların hayatına doğrudan temas etmenin doğru adımların atılmasında en sağlıklı yöntem olduğunu belirtti.

Kömürlük Mahallesi'nde Suna ve Zülfikar çiftinin hanesini de ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, bu buluşmaların sadece bir ziyaret değil, gönül bağı kurma vesilesi olduğunu ifade etti. "Malatya'mızda asıl olan, gönüller bir olsun diye mücadele vermek ve kardeşliğimizi diri tutmaktır" diyen Ölmeztoprak, paylaşma ve dayanışma kültürünün bu toprakların temel mayası olduğunu söyledi.

Ziyaretlerde misafirperverliklerinden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür eden Ölmeztoprak, tüm haneler için sağlık, huzur ve bereket temennisinde bulundu. - MALATYA