Milletvekili Mehmet Demir, Kütahya Koruyucu Aile Derneği'ni Ağırladı
AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı'da Kütahya Koruyucu Aile Derneği Başkanı Yasemin Çavdar ve yönetim kurulunu kabul ederek derneğin önemli çalışmaları hakkında bilgi aldı ve dernek yöneticilerine teşekkür etti.
AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı'da 2007 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Kütahya Koruyucu Aile Derneği Başkanı Yasemin Çavdar ve dernek yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.
Tavşanlı'da gerçekleştirilen ziyarette Dernek Başkanı Yasemin Çavdar'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Fatma Albayrak, Şükran Demiralp, Cemile Teke, Bedriye Derin ve Şükran Gündöndü de yer aldı.
Ziyaret sonrası açıklama yapan Milletvekili Mehmet Demir, derneğin Tavşanlı'da büyük bir özveri ve gönüllülük bilinciyle çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Demir, "Çocuklarımızın geleceğine umut olan, sevgi ve fedakarlığın en güzel örneklerini sergileyen bu değerli ekibi ağırlamaktan büyük onur duydum" ifadelerini kullandı.
Milletvekili Demir, toplum adına gerçekleştirdikleri kıymetli çalışmalar için dernek yöneticilerine teşekkür etti. - KÜTAHYA