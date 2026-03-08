Milletvekili Hatipoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımlayarak kadınların toplumsal yapıdaki önemine dikkat çekti. Mesajında sevgi ve fedakarlık vurgusu yaptı.

?"Şehit ve gazi annelerimize minnettarız"

?Kadınların hayatın her alanında bıraktığı izlerin önemine değinen Hatipoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

?"Hayatımıza sevgisiyle anlam katan, emeğiyle geleceğimizi şekillendiren, fedakarlığı ve merhametiyle dünyayı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum. Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere; hayatın her anında sabrı, emeği ve sevgisiyle iz bırakan tüm kadınlarımıza minnettarız. İyi ki varsınız." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı