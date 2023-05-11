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Milletvekili Erbaş, Kütahya 30 Ağustos OSB yönetimiyle bir araya geldi

Milletvekili Erbaş, Kütahya 30 Ağustos OSB yönetimiyle bir araya geldi

Yerel Haberler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Organize Sanayi bölgesi ve 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi yönetimini ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Organize Sanayi bölgesi ve 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi yönetimini ziyaret etti.

30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Milletvekili Ahmet Erbaş, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Milletvekili Erbaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner kendisine teşekkür etti.

Milletvekili Ahmet Erbaş, daha sonra 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile birlikte Kütahya ekonomisinin lokomotifi konumundaki tesisleri gezerek işlerinde kolaylıklar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili Kütahya OSB Yerel Haberler

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