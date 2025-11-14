İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın'ın cenazesinde İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez ile AK Parti Milletvekili Ali Taylan Öztaylan'ın, cenaze namazını en ön safta kılmak için tartıştığı ortaya çıktı.

BALIKESİR'DE ŞEHİDİMİZE SON GÖREV

Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın için Balıkesir'de cenaze töreni düzenlendi. Şehidimizi son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı.

VEKİLLERİN YER TARTIŞMASI KAMERADA

Balıkesir Zağnospaşa Camii'nde ebediyete uğurlayan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın'ın cenazesinde ilginç anlar yaşandı. Objektiflere takılan görüntülerde İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan arasında tartışma çıktı.

İki milletvekilinin de namazı en ön safta kılmak için kısa süreli tartıştığı anlar kameraya yansıdı. Duanın ardından Milletvekili Çömez, müsaade isteyerek ikinci sıradaki safa katılıp cenaze namazını kıldı.