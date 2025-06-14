Milletvekili Bünyamin Bozgeyik'ten Babalar Günü mesajı

Milletvekili Bünyamin Bozgeyik'ten Babalar Günü mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, aile yapısının temel direği olan babaların fedakarlık, merhamet ve sorumluluk duygusuyla nesillerin inşasında hayati rol üstlendiğini vurguladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, aile yapısının temel direği olan babaların fedakarlık, merhamet ve sorumluluk duygusuyla nesillerin inşasında hayati rol üstlendiğini vurguladı.

Bozgeyik, "Varlıklarıyla güven veren, sevgisiyle hayatımıza yön çizen, gölgesiyle bizlere sığınak olan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Sabırla, alın teriyle, inançla ailelerini ayakta tutan babalarımız; sadece evlatlarına değil, topluma da güçlü bireyler kazandıran gizli kahramanlardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2024 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi, köklü değerlerimize sahip çıkma iradesinin en somut göstergelerinden biridir. Aile kurumunun güçlenmesi, sağlıklı toplumların ve güçlü Türkiye'nin inşasında en sağlam temeldir. Bu yapının mihenk taşlarından biri de hiç şüphesiz babalardır. Bir evladın yaşamında babasının varlığı; bir şehrin geleceğinde, milletin sağlam duruşlu bireylerin yetişmesinde çok kıymetlidir. Bugün bizler, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi hayata geçirirken, bu yolda bizlere inanan, dualarıyla destek veren tüm babalarımızı minnetle anıyor, ahirete irtihal edenleri rahmetle yad ediyorum. Tüm babaların ve baba adaylarının bu özel gününü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Tahran yanacak

İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Yol açıldı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
İran, İsrail'e karşı sonraki saldırı planını açıkladı

İran, İsrail'e karşı sonraki saldırı planını açıkladı
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti

İran füzeleri altında eğlence!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir'den İran yorumu: Vuran İsrail değil

Bölgeyi iyi tanıyan siyasetçiden İran yorumu: Vuran İsrail değil
İsrail'in saldırı öncesi ABD'nin haricinde bilgi verdiği bir ülke daha var

Saldırı öncesi ABD'nin haricinde haber verdiği bir ülke daha var
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok

AK Parti Grup Başkanı Güler: Radar cezası diye bir şey yok
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor

Gören bir daha bakıyor! Her gün arabasının üzerinde çay taşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.