Bozgeyik'ten Terörsüz Türkiye Komisyonu Açıklaması

Bozgeyik'ten Terörsüz Türkiye Komisyonu Açıklaması
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, TBMM'de kurulan 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bozgeyik, komisyonda görev alanları tebrik ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin milli meselelerdeki duruşunu vurguladı. 'Terörsüz Türkiye'nin, devlet aklı ile gerçeğe dönüştüğünü' ifade eden Bozgeyik, bu kararın geleceği şekillendirecek bir vizyon sunduğunu dile getirdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan "Terörsüz Türkiye Komisyonu"na ilişkin yaptığı açıklamada, alınan kararın tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Bozgeyik, "Terörsüz Türkiye artık sadece bir ideal değil, devlet aklıyla gerçeğe dönüşmüş bir iradedir" ifadelerini kullandı.

Komisyonda görev alan üyeleri tebrik eden Bozgeyik, süreci dirayetle yöneten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da teşekkür etti. Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milli meselelerdeki kararlı duruşunun altını çizen Bozgeyik, Türkiye'nin güvenli ve istikrarlı bir geleceğe doğru emin adımlarla yürüdüğünü belirtti. Milletvekili Bozgeyik, "Bu karar, sadece bugünü değil, gelecek yüzyılları şekillendirecek bir devlet vizyonunun tezahürüdür. Terörsüz bir Türkiye artık hayal değil, tarihe yazılmış bir gerçekliktir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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