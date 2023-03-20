Milletvekili Aydemir: 'Türk Dünyasına minnettarız'

AK Parti Milletvekili Aydemir, Türkiye'de 11 ilde yaşanan asrın felaketinde Türk Dünyasının acıları dindirme, yaraları sarma, dayanışma ve paylaşmada seferber olduğunu belirterek, 'Yüreklerini Türkiye'ye açan kardeşlerimize, Türk Dünyasına minnettarız. ' dedi.

AK Parti Milletvekili Aydemir, Türkiye'de 11 ilde yaşanan asrın felaketinde Türk Dünyasının acıları dindirme, yaraları sarma, dayanışma ve paylaşmada seferber olduğunu belirterek, 'Yüreklerini Türkiye'ye açan kardeşlerimize, Türk Dünyasına minnettarız. ' dedi.

Kazakistan seçimlerine gözlemci olarak katılan AK Parti Erzurum Milletvekili TÜRKPA Üyesi ve TBMM Türkiye-Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Aydemir, 'Seçim sonuçlarının Kazakistan ve Türk Dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. ' dedi.

Kazakistan seçimleri düzeyinde Almatı'da çok sayıda sandık merkezi ziyareti yapan Milletvekili Aydemir, seçimlerin huzur içinde gerçekleştiğini berterek, 'Sükunetle geçen seçimler Kazakistan için hayır, uğur getirsin inşaallah. ' niyazında bulundu. Sandıkların kapanışına ve oy sayımı sürecine iştirak eden Milletvekili Aydemir, Kazakistan'da evlerinde oy kullanan engelli seçmenleri evlerinde ziyaret etti.

Kazak Türklerinin Duaları

Milletvekili Aydemir, 'Her birinin Türkiye sevdası anlatılamaz. Yaşı 90'a varan karı-koca büyüklerimizin ülkemiz için yaptıkları dualar yürek ferahlatıcıydı. Dualarına aminlerle ortak olma bahtiyarlığını yaşadık. ' dedi.

Aydemir Seçimlerde Gözlemcilik Yaptı

Kazakistan'da 5 yıl boyunca Parlamentonun alt kanadı Meclisin yanı sıra 17 il ve 3 büyükşehrin yerel meclislerinde görev alacak milletvekillerinin seçileceği seçimlerde TÜRK-PA adına gözlemci olarak katılan Milletvekili Aydemir, Almatı'da incelemelerde bulundu, seçim sürecindeki gelişmeleri kaydetti, Kazakistan Türklerinin Türkiye için yaptıkları hayır dualarına ortak oldu.

Aydemir Nevruz Coşkusunu Paylaştı

El Farabi Üniversitesinin düzenlediği Nevruz törenlerine katılan Milletvekili Aydemir, "Kazak Ulusal Araştırma Teknik Üniversitesi" tarafından konuk edildi, direktör Hoca Adilbey'den üniversite ve üniversitenin Türk Dünyasına yönelik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aydemir Türk Dünyasına Seslendi

Nevruz Töreninde katılımcılara seslenen Milletvekili Aydemir, 'Türk Dünyasının birlik, beraberlik ve kardeşliği ifade eden Nevruz Bayramını tebrik ediyor, Nevruz manasında dirlik, istikrar ve güven ortamının ilelebet devamını diliyoruz. ' mesajını paylaştı.

Milletvekili Aydemir, 'Kazakistan'ın dünyada ün yapmış El Farabi Üniversitesinin düzenlediği Nevruz törenlerine Başkonsolosumuz Ali Rıza Akıncı kardeşimle iştirak ettik. Kazak Türkü'nün İstiklal Marşımızı kopuzla çalması tek kelimeyle muhteşemdi. Rektör Hocamız Canseyit Tüymebayev'e şükran borçluyuz. ' dedi.

Aydemir'den Kazakistan'a Kardeşlik Teşekkürü

Asrın felaketini yaşayan Türkiye'ye dayanışma, yardımlaşma ve paylaşımda yarışan Kazakistan halkına minnettarlığını sunan Milletvekili Aydemir, 'Yaşadığımız deprem felaketi sonrasında Kazakistan Almatı Başkonsolosumuz Sn. Ali Rıza Akıncı kardeşimiz öncülüğünde ülkemize devasa yardımlar ulaştıran Türk ve Kazakistanlı kardeşlerimizle bir araya geldik. Gönlü gani, hamiyetperver kardeşlerimizle iftihar ediyoruz. ' dedi.

Aydemir Kazak Türklerinin Düğün Sevincine Ortak Oldu

TBMM TÜRKPA üyesi Milletvekili Aydemir, davet edildiği düğün töreninde Türkiye aşığı Kazakistanlı Rahile ile Muhammed'in mutluluklarını paylaştı. Milletvekili Aydemir, 'Gençlerin Türkiye'deki deprem için yüreklerindeki derin acıyı hissettik. Kardeşlik böyledir. ' paylaşımında bulundu.

Almatı'nın en değerli adreslerinden biri de Kosteyev sanat müzesini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, muhteşem sanat eserlerini inceledi, Türk Dünyasına ilham veren yaklaşım ve hedeflerinden dolayı sanatçıları kutladı.

Aydemir'den Başsağlığı Mesajı

Kazakistan'daki çalışmaları sırasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın annesinin vefatını öğrenen Milletvekili Aydemir, 'Sayın Yılmaz'ın muhterem annesi Saadet Yılmaz büyüğümüze Allah'tan rahmet; değerli Bakanımız şahsında bütün aileye başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun. ' ifadeleriyle taziyelerini sundu. - ERZURUM