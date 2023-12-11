Milk Belgeseli Liv Hospital Gaziantep'te Gösterime Girdi

Emzirme hakkında farkındalık oluşturmayı hedefleyen Kanadalı yönetmen Noémi Weiss'in doğum ve emzirme ile ilgili 'Milk' isimli belgesel filmi Türkiye'de ilk defa Liv Hospital Gaziantep'te gösterime girdi. Film, bebek beslenmesinin önemine dikkat çekiyor ve deprem bölgesindeki uzmanlara sunulacak.

- Milk belgeseli ilk kez Liv Hospital Gaziantep'te

Belgesel, Türkiye'de ilk kez Liv Hospital Gaziantep'te

GAZİANTEP - Emzirme hakkında farkındalık oluşturmayı hedefleyen Kanadalı yönetmen Noémi Weiss'in doğum ve emzirme ile ilgili "Milk" isimli belgesel filmi Liv Hospital Gaziantep'te gösterime girdi.

Emzirme hakkında farkındalık oluşturmayı hedefleyen Kanadalı yönetmen Noémi Weiss'in doğum ve emzirme ile ilgili "Milk" isimli belgesel filmi Türkiye'de ilk defa Liv Hospital Gaziantep'te gösterime girdi. Deprem bölgesindeki uzmanların erişimine de sunulacak olan film, özellikle afet durumlarında bebek beslenmesinin önemine dikkat çekiyor.

Film Blanc, Telus Fund ve La Leche League Türkiye işbirliğiyle düzenlenen etkinlikler, film gösterimlerinin yanı sıra uzmanlar tarafından yönetilen Dünya Sağlık Örgütü onaylı doğal afet (deprem vs.) durumlarında bebek beslenmesi ile ilgili uluslararası protokoller ve bilimsel kaynakların (rehberlerin) anlatıldığı etkinlik de (workshop) oldu.

"Lohusa kadınlar ve yeni doğan bebekler özel bakıma muhtaçtır"

Konu ile ilgili konuşan Gaziantep Ebeler Derneği Başkanı Doç. Dr. Ali Ovayolu, " Bizim için önemli olan emzirme konusunda yapılan bir belgeseli sunum için buradayız. Filmde özellikle doğal afetlerde yaşanan önemli bir sorunu gündeme getiriliyor. Lohusa kadınlar ve yeni doğan bebekler özel bakıma muhtaçtır. Afet durumlarında kadın ve bebeğin özel bakımı için neler yapılabilir. Bu konuda daha önce farklı konularda neler yapılmış bunları anlatan bir belgeseldir. Bu belgeselde alternatif beslenme önerileri ve aynı zamanda alternatif barınma yöntemleri gösteriliyor. Bizim bölgemizde yakın zamanda gerçekleşen büyük bir doğal afet olan depremden sonra yaşadığımız sıkıntıları düşünerek bu filmin bölgemiz için anlamlı olacağını düşündük. Türkiye'de ilk kez Liv Hospital Gaziantep'te gösterime giriyor" dedi.