MHP Palandöken Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları Başkanlığı, Öğrencilerle İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi
Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Palandöken Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları Başkanlığı, öğrencilerle birlikte iftar yemeği düzenledi. Başkan Abdullah Karaoğlu ve yönetimine teşekkürler edildi.
Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Palandöken Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları Başkanlığı öğrencilerle iftar yemeğinde buluştu.
MHP Palandöken Kadın Aile Çocuk Engelli Politikaları (KAÇEP) konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, " Desteklerinden ötürü MHP Palandöken Başkanımız Abdullah Karaoğlu beyefendi ve yönetimine teşekkürlerimizi sunarız. Erzurum Asena Birimi İl Başkanı Hilal Hanım ve yönetimine ayrıca katılım sağlayan bütün öğrencilerimize teşekkür ederiz" denildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel