MHP Palandöken Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları Başkanlığı, Öğrencilerle İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Palandöken Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları Başkanlığı öğrencilerle iftar yemeğinde buluştu.

MHP Palandöken Kadın Aile Çocuk Engelli Politikaları (KAÇEP) konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, " Desteklerinden ötürü MHP Palandöken Başkanımız Abdullah Karaoğlu beyefendi ve yönetimine teşekkürlerimizi sunarız. Erzurum Asena Birimi İl Başkanı Hilal Hanım ve yönetimine ayrıca katılım sağlayan bütün öğrencilerimize teşekkür ederiz" denildi. - ERZURUM