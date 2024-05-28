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MHP'nin Ahmed Cevad Enstitüsü ilk toplantısını gerçekleştirdi

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Ahmed Cevad Enstitüsü'nün ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti. Enstitünün amaçları arasında Türklük şuurunun gelişimine katkı sunmak, Türk dünyasının kültür, sanat, tarih, edebiyat ve bilim alanındaki önemli isimlerini tanıtmak yer alıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Ahmed Cevad Enstitüsü'nün ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla 5 Mayıs 2024 tarihinde MHP Genel Merkezi bünyesinde kurulan Ahmed Cevad Enstitüsü'nün Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümünde ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiğini ifade etti. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy'un başkanlık ettiği toplantıya yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. İlyas Topsakal, Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit, Doç. Dr. Esma Şahin, Doç. Dr. Turan Şahin, Dr. Elnur Paşa, Kadir Yıldız ve Özgür Bayraktar katıldı. Ahmed Cevad Enstitüsü'nün Türk dünyasına sunacağı katkılar, projeler ve hedefler ele alındı. 28 Mayıs tarihinin özellikle seçildiği ilk toplantıda enstitü bünyesinde detaylı bir arşiv oluşturulması edebi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlenmesi, Ahmed Cevad'ın şahsında tarihte iz bırakan Türk büyüklerinin çalıştay ve sempozyumlarla tanıtılmasına yönelik kararlar alındı.

Azerbaycan Milli Marşı ve "Çırpınırdın Karadeniz" şiirinin yazarı ve hayatını Türk dünyasının varlık ve gelecek mücadelesine adamış entelektüel aydının doğumunun 132. yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla kurulan Ahmed Cevad Enstitüsü, Türk dünyasının köklü geçmişini geleceğe taşımak, Türklük şuuru ve Türk dünyasının geleceği için can veren Türk aydınlarının çatı isimlerinden olan Ahmet Cevad'ın şahsında biriken şuuru bugüne ve yarına taşımak amacı ile kuruldu.

Enstitünün amaçları arasında; Türklük şuurunun Türkiye ve Türk dünyasındaki gelişimine katkı sunacak sosyal, kültürel ve akademik faaliyetler gerçekleştirmek, Türk Dünyasının kültür, sanat, tarih, edebiyat ve bilim alanındaki önemli isimlerini Türkiye ve dünya kamuoyuna tanıtacak faaliyetlerde bulunmak, Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğini pekiştiren Karabağ ve Şuşa harekatlarının tarihi olarak yazılması, analiz edilmesi ve geri alınan bölgelerin yeniden inşasıyla ilgi fikri çalışmalar yapmak, Türk gençliğinin, aziz ve asil milletimizin milli, manevi, ahlaki ve insani değerleriyle donatılmasına yönelik çalışmalar yapmak enstitünün temel gayesi olarak belirlendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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