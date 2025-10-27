Haberler

MHP'li Vekil, Zihinsel Engelli Fatma Yılmaz'ın Umre Hayalini Gerçekleştirdi

MHP'li Vekil, Zihinsel Engelli Fatma Yılmaz'ın Umre Hayalini Gerçekleştirdi
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 42 yaşındaki zihinsel engelli Fatma Yılmaz'ın umre hayalini gerçekleştirdiklerini duyurdu. Yılmaz, 6 Kasım'da kutsal topraklarda olacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, tek hayali umreye gitmek olan 42 yaşındaki zihinsel engelli Fatma Yılmaz'ın hayalini gerçekleştirdiklerini ve 6 Kasım'da kutsal topraklarda olacağını ifade etti.

Tek hayali umreye gitmek olan 42 yaşındaki zihinsel engelli Fatma Yılmaz için sosyal medyadan bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşıma duyarsız kalmayan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Yılmaz'ın hayalinin gerçekleştirileceğini söyleyerek, Yılmaz'ın 6 Kasım'da kutsal topraklarda olacağını dile getirdi. Konuyla alakalı açıklama yapan Ersoy, "Paylaşımda gördüğümüz, tek hayalinin umre ziyareti olduğunu öğrendiğimiz Fatma kardeşimize bir söz verdik. Bu söz doğrultusunda işlemlerini başlattık ve hamdolsun bugün nihayete erdirdik. Fatma kardeşimiz, 6 Kasım'da kutsal topraklara umre ibadetini gerçekleştirmek üzere yola çıkacaktır. Yolculuğu öncesinde herhangi bir eksikleri olup olmadığını kontrol etmek üzere arkadaşlarımız kendilerini ziyaret etti. Güzel kardeşimizin ve kıymetli annesinin yolu açık, ibadetleri kabul olsun" dedi.

Ersoy, güçleri yettiğince her vatandaşın hayallerine dokunmaya, umutlarını çoğaltmaya ve dualarına ortak olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
