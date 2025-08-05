MHP'li Baki Ersoy, Kayseri'de SMA Tarama Laboratuvarı Kurulmasını Talep Etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, SMA hastalığına karşı yürütülen tarama programlarının etkin yürütülmesi için Kayseri'de bir Bölge SMA Tarama Laboratuvarı kurulmasını talep etti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığına karşı yürütülen tarama programlarının yerelde daha etkin yürütülebilmesi amacıyla Kayseri'de bir Bölge SMA Tarama Laboratuvarı kurulmasının gerekliliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Ersoy, yazılı soru önergesinde; Kayseri'nin bölgesel laboratuvar kapasitesine sahip olduğu, numune gönderiminde yaşanan zaman kayıplarının önlenmesi ve yerel hizmet kapasitesinin artırılması gerekliliği vurguladı.

Baki Ersoy, SMA gibi hayati öneme sahip genetik hastalıklarla mücadelede sürecin hızlandırılmasının önemine dikkat çekerek, Kayseri'nin bu alanda bölgesel bir merkez haline gelmesi gerektiğini belirtti. - KAYSERİ