MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Terörsüz Türkiye Hedefi Elde Edilecek

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın, parti il binasının açılışında Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Cumhur İttifakı'nın bu konuda kararlılığını vurguladı.

MHP Tekirdağ İl Başkanlığı Binası'nın resmi açılışı için kente gelen MHP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın, program kapsamında partililerle buluştu. Açılış töreni, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayıp saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Türkiye'nin en önemli gündeminin Terörsüz Türkiye gündemi olduğunu belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın; "Biliyorsunuz Türkiye çeşitli gündemlerle meşgul haldedir. Ama bunda en öne çıkan bizce Terörsüz Türkiye meselesidir. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partimizin önderlik yapmak suretiyle son bir yıl içerisinde bu süreci yürütmüş, bu sürecin bir parçası olmuş ve Cumhur İttifakı olarak da AK Parti ile birlikte çok önemli mesafeler kaydetmiştir. Terörsüz Türkiye dendiğinde, sürecin geçen yıl yani 2024 yılı ekim ayı başından itibaren bugünlere kadar uzanıldığını ama gelinen noktada ümitvar olduğumuzu hep birlikte müşahede ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye projesinin içerisinde devlet aklının yattığının altını çizen MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Terörsüz Türkiye olgusuna ayrı bir önem vermektedir. Bizce Terörsüz Türkiye devlet aklıdır. Mantığında da, temelinde de devletin aklı yatmaktadır. Bu nedenle Cumhurbaşkanı'mız tarafından keskin ve kesin ifadelerle bir devlet projesi haline getirilmiştir. Ortaya konan çalışmalar neticesinde alınan istikamet, yol oldukça önemlidir. İnşallah son gelişmelerle birlikte bizim ümidimiz Terörsüz bir Türkiye gerçeğini hep beraber göreceğiz. Hep birlikte yaşayacağız. Bunu Cumhur İttifakı olarak çözeceğiz" dedi.

Sürece katkı sunmayan muhalefet partilerini, sürece katkı sunmaya davet eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın; "Bizler bunu yaparken muhalefet partilerinin bu konuyu ciddiye almaksızın veya rol çalmak suretiyle farklı bir davranış biçiminde olması memleketimizin, ülkemizin, Türk siyasetinin geleceği açısından oldukça vahim bir durumdur. Onların bu gerçeği Türkiye'nin yaşaması uğurunda katkı vermeye davet ediyoruz. Çünkü alınan mesafe önemlidir gerçekten de artık Türkiye'nin Terörsüz Türkiye'nin gerçekleşmesi noktasında geri dönülemez bir noktasındayız böyle görüyoruz. ve sonuna kadar da bu projenin gerçekleştirilmesi uğurunda Milliyetçi Hareket Partisi başta lideri olmak suretiyle her kademesinde ki dava arkadaşlarımız tarafından bunun mücadelesi verilecektir" diyerek sözlerini noktaladı.

Açılış konuşmalarının ardından İl Binasının resmi açılışı nedeniyle kurdele kesim töreni düzenlendi. Açılış programına MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın, İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, MYK üyeleri ve partililer katıldı. Daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, teşkilat mensuplarıyla kısa süre sohbet ettikten sonra kara yolu ile Tekirdağ'dan ayrıldı. - TEKİRDAĞ