MHP Erzurum Muhtarlar Günü Kahvaltısı Düzenledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanlığı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlara yönelik bir kahvaltı programı düzenledi. Programda muhtarların yerel yönetimler içindeki rolü ve önemi vurgulandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanlığı tarafından bir kahvaltı programı düzenlendi.

İl Başkanı Adem Yurdagül'ün davetiyle gerçekleştirilen programa, Erzurum merkez mahalle muhtarları katılım sağladı.

Gerçekleştirilen kahvaltı programında, muhtarların yerel yönetimler içerisindeki önemine vurgu yapılarak, vatandaşla devlet arasında köprü görevi üstlenen muhtarların gayretli çalışmalarına teşekkür edildi.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, programda yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Muhtarlarımız, demokrasimizin en temel yapı taşlarından biridir. Halkımızın sesi, devletimizin sahadaki eli ve gözüdür. Bu anlamlı günde tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

Samimi bir atmosferde geçen program, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı, yerel yönetimlerin güçlenmesi ve halkın sorunlarına daha hızlı çözüm üretilebilmesi adına muhtarlarla istişare ve dayanışma içinde olmaya devam edeceğini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
