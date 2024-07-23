Aydın'da MHP tarafından düzenlenen aşure hayrı büyük ilgi gördü

Aydın'ın Efeler ilçesinde, MHP Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Başbuğ Alparslan Türkeş ile tüm şehitler adına gerçekleştirilen aşure hayrı büyük ilgi gördü. Bey Camii önünde yapılan etkinlikte, vatandaşlara aşure ikram edildi ve dualar edildi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Başbuğ Alparslan Türkeş ve tüm şehitlerimiz adına bu aşure hayrını düzenlemekten büyük onur duyuyoruz. Bu tür etkinlikler, birlik ve beraberliğimizi pekiştirirken, aynı zamanda geçmişimizi anmak ve değerlerimizi yaşatmak adına da büyük önem taşıyor. Bugün burada vatandaşlarımızla birlikte olmak, onların dualarına ve desteklerine şahit olmak bizler için gurur verici" dedi.

Etkinliğe MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, eski il başkanı Burak Pehlivan, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Haluk Alıcık ve yönetimi aşure dağıtarak etkinliği tamamladı. - AYDIN