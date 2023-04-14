Mezitli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında Taş Mektep İçin Protokol İmzalandı

Mezitli Belediyesi ve Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Esenbağlar Mahallesi’nde bulunan Taş Mektep’in kullanımı için iki ayrı protokol imzalandı.

Mezitli Belediyesi ve Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Esenbağlar Mahallesi'nde bulunan Taş Mektep'in kullanımı için iki ayrı protokol imzalandı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç arasında imzalanan ilk protokolle Taş Mektep'te; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, okul dışı öğrenme etkinliklerinin yanı sıra farklı kurslar ve sanatsal faaliyetlerden yararlanacak. Yaz döneminde de açık olacak Taş Mektep'te öğrenciler enstrüman, drama, dans ve diğer kurslar sayesinde yaz tatillerini verimli geçirme fırsatına sahip olacak. İmzalanan diğer protokolle ise Taş Mektep'te özel eğitim gereksinimi olan bireylere yönelik sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ile mesleki ve teknik kurs programları düzenlenecek.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Taş Mektep'i kullanılamaz haldeyken restore ederek yeniden hayat verdik. Daha önce üniversite öğrencilerinin kullanıma açıktı. Şimdi ise Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müz ile birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin sanatsal faaliyetlerini sürdürmeleri için protokol imzaladık. Öte yandan imzaladığımız diğer protokol ile özel eğitim kursları da Taş Mektep'ten yararlanabilecek. Bu sayede sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ile mesleki ve teknik kurs programları düzenleyerek bireyleri topluma kazandırmış olacağız. Atölyelerimizde; ritim, meditasyon, müzik, resim, doğaçlama ve çalgı yapımı gibi çeşitli faaliyetler yer bulacak. İmzalanan protokolümüzün ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."