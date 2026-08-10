Samsun'da Trafik Yoğunluğu: Ambulanslar Dakikalarca Bekledi

Samsun'da haftanın ilk gününde Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda yoğunluk yaşandı.

Meydan ve çevresine araçlarıyla gelen vatandaşların oluşturduğu trafik nedeniyle sürücüler uzun süre ilerlemekte zorlandı. Ambulanslar da yoğunluk nedeniyle dakikalarca trafikte bekledi.

İlkadım ilçesinde Cumhuriyet Meydanı İç Kavşağı, haftanın ilk gününde yoğun araç trafiği nedeniyle adeta kilitlendi. Sabah saatlerinden itibaren meydan ve çevresinde artan araç yoğunluğu, trafik akışını olumsuz etkiledi. Yaşanan yoğunluktan acil durum araçları da etkilendi. Ambulanslar, trafiğin açılmasını dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Özellikle kavşak çevresinde araçların ilerlemekte güçlük çekmesi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Polisten trafiği rahatlatma çabası

Bölgede görev yapan polis ekipleri, trafiğin yeniden akışını sağlamak için gün boyunca yoğun mesai harcadı. Ekipler, sürücülere sürekli anonslarla uyarılarda bulunurken, araçları farklı yönlere yönlendirerek yoğunluğu azaltmaya çalıştı. Polis ekiplerinin müdahalelerine rağmen meydan ve çevresindeki araç yoğunluğu zaman zaman kritik seviyeye ulaştı. Sürücülerin kavşaklarda kurallara uyması ve ekiplerin yönlendirmelerine dikkat etmesi istendi.

Araç yoğunluğunda, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın da etkisi olduğu, vatandaşların toplu ulaşım yerine özel araçlarını tercih etmesinin trafik yoğunluğunu artırdığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı