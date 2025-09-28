Mevsim Geçişinde Vücut Direncini Artıracak Bitki Çayları

Mevsim geçişlerinde artan soğuk algınlığı vakalarına karşı vücut direncini artırmak isteyenler bitki çayına yöneliyor.

Mevsim geçişiyle birlikte son günlerde gribal enfeksiyonlar artış gösteriyor. Kimi vatandaşlar ise bugünlerde vücut direnini artırmak için bitkisel yöntemlere başvuruyor. Bitkisel yöntemlerle vücut direncini artırmak isteyen vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Elife Kulekaya, "Havaların bir anda soğumasıyla beraber herkes doğal yöntemlere başvurmaya başladı. Talepler daha çok bağışıklığın güçlendirilmesi, soğuk algınlığı, öksürüğü önlemek için vatandaşlarımız kış karışımlarına yöneldi. Bunların hepsi bir karışım haline geldi ve ayrı ayrı tüketmek yerine artık çoğu yerde karışım olarak kullanılıyor daha çok. Karışım içerisindeki bitkilerin etken maddeleri daha çok ortaya çıkıyor. Ihlamur, zencefil, taze zincir, kuru zencefil C vitamini olmazsa olmazımız limon, portakal, tarçın çok iyi kan değerini dengeler, kuşburnu aynı şekilde kış ayının vazgeçilmezidir. Ada çayı da çok iyi bir antiseptik özelliği var, yaprak ıhlamuru da aynı şekilde kış ayının vazgeçilmezi" dedi.

"Sabah akşam mutlaka tüketilmeli"

Karışım içerisindeki bitkilere değinen Kulekaya, "Bazı ürünleri önce kaynatıp demini yapmanız gerekiyor. Bazen sadece demlemeniz gerekiyor. Mesela, zencefil önce kaynar suyun içinde birkaç dakika kaynaması gerekiyor. Tarçın da aynı şekilde, özellikle kabuk tarçın kaynaması gerekiyor. Kaynadıktan sonra diğer malzemeleri ekleyip 5 dakika demlenmeye bırakıp sonra da sabah akşam tüketebilirler. Yaş sınırı yok, çocukluktan itibaren verilebilir, günde 2 fincan kullanılabilir. İlla hasta olmanıza gerek yok, hastalığı önlemek açısından da bağışıklığı güçlendirilmesi açısından da güzel bir doğal bir yöntem. En azından önlemek amaçlı ya da daha hafif atlatmak için bile olsa kesinlikle tavsiye ediyoruz. Sabah akşam mutlaka tüketilmeli" şeklinde konuştu.

"Balı kaynar suyun içine atmanızı tavsiye etmiyoruz"

Şeker kullanımı yerine doğal yöntemi anlatan Kulekaya, "Karışımlarımıza kesinlikle şeker tavsiye etmiyoruz. Onun yerine zaten tarçın o şeker ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı oluyor. Ama onun dışında eğer çok şeker ihtiyacınız olursa veya atmak istiyorsanız da bir püf noktası söyleyebilirim; demleme bittikten sonra servis kısmına geçtiğinizde bir kaşık bal dökebilirsiniz. Balı kaynar suyun içine atmanızı tavsiye etmiyoruz çünkü o zaman zararlı bir maddeyi ortaya çıkarmış olursunuz" ifadelerini kullandı.

Karışımı evde hazırlamak isteyen vatandaşlara karışımı anlatan Elife Kulekaya, "Kaynar suyun içine yaş zencefil ve tarçını atıp iki dakika kaynattım, sonra altını kapattım. İçine kış ayının vazgeçilmezi harika bir antiseptik, antidepresan özelliği olan ıhlamur, isterseniz çiçek ıhlamur da atabilirsiniz, kuşburnu çok iyi bir soğuk algınlığına birebir iyi gelir ve isterseniz ada çayı da atabilirsiniz içine. Sonra da C vitamini tabii ki olmazsa olmazımız limon. Dilerseniz aroma vermesi ve C vitamini açısından katkı arttırması açısından da portakal atabilirsiniz. Sonra bunu demlemeye bırakıyoruz. 5 dakika sonra servise hazır" diye anlattı. - KONYA