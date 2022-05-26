Metropolis Tiyatro Festivali, Torbalı'da Başladı - Haberler

Metropolis Antik Kenti'nde binlerce yıl önce yapılan sanat etkinlikleri, Tobalı'da bu yıl ikincisi düzenlenen Metropolis Tiyatro Festivali ile yeniden hayat buluyor. Usta sanatçıların katıldığı festival, canlı heykel gösterisi ve kortej yürüyüşü ile başladı.

Toplamda 4 gün sürecek festival dün saat 17.00'de eski Torbalı Belediye Meydanı'nda canlı heykel gösterisiyle başladı. Gösterinin hemen ardından Cemali Tuncer Caddesi'nde Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, ünlü sanatçılar Zihni Göktay, Salih Kalyon ve Murat Atak ile tiyatro ekipleri ve yüzlerce vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşü gerçekleşti. Kortej yürüyüşü Engelsiz Yaşam Parkı'nda sona ererken, alanda Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve ünlü oyuncular Zihni Göktay, Salih Kalyon ve Murat Atak konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Torbalı Belediyesi Halk Oyunları ekibi ile Özbekistan Devlet Çocuk Tiyatrosu iki özel gösteriye imza attı.

TEKİN: "FESTİVALİMİZ GELENEKSELLEŞECEK"

Açılış kortejinden sonra akşam saat 21.00'de Metropolis Antik Kent'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin, Eskişehir Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası'nın hazırladığı, Anadolu'da yaşayan kadınları anlatan Güngör Dilmen'in 'Ben Anadolu' adlı eserinden uyarladıkları "Kybele" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Yaklaşık bin 500 vatandaşın takip ettiği gösteri ayakta alkışlandı.

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, gösterinin ardından yaptığı konuşmada, "Binlerce yıl oyunların sahnelendiği Metropolis Antik Kent'imiz, yeniden sanatla, tiyatroyla buluşuyor. Metropolis Tiyatro Festivali artık geleneksel bir festivalimiz olacak. Bu yıl Özbekistan'dan da misafir sanatçılarımız var. Festivalimiz bu yönüyle uluslararası bir boyut kazandı. Usta isimler de aramızda, onlara da tekrardan 'Hoş geldiniz' diyorum. Sanatın kalbi 4 gün Torbalı'da atacak" dedi.

ETKİNLİKLER SÜRÜYOR

Tiyatro Festivali kapsamında etkinlikler bugün de devam edecek. İlk olarak Yazıbaşı'da 11.00'de Yazıbaşı'da Ormanlar Kralı Ağustos Böceği isimli çocuk tiyatrosu sergilenecek. Saat 14.00'te Özbekistan Devlet Çocuk Tiyatrosu Ayrancılar Neşet Ertaş Çok Amaçlı Salonda Boz Masharaboz isimli tiyatro oyununu sahneleyecek. Saat 18.00'de Beyaz Kafe'de usta sanatçılar Salih Kalyon ve Zihni Göktay "Sanata Adanmış Yıllar" söyleşisini gerçekleştirecek. Son olarak da saat 21.00'de Ekip Atölye Torbalı 'Antik Aşk' isimli tiyatro oyununu sahneleyecek.