Yurt genelinde hava durumu tahminleri açıklandı. Doğu Karadeniz ile Ordu ve Siirt çevrelerinde yağmur, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı ve rüzgarın güneyli yönlerden eseceği öngörülüyor.

Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Batı kesimlerden toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batılı, Trakya kesiminde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 23

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı - 4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
