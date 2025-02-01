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Meteoroloji Türkiye'de En Düşük Sıcaklıkları Açıkladı

Meteoroloji Türkiye'de En Düşük Sıcaklıkları Açıkladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki en düşük sıcaklıkların Erzurum'un Tekman ilçesinde -30.8 derece olduğunu bildirdi. Bölgedeki diğer soğuk noktalar arasında Ardahan ve Erzurum'un çeşitli ilçeleri yer alıyor. Uzmanlar, buzlanma ve don olayı ile çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'de gerçekleşen en düşük sıcaklıkları açıkladı. Erzurum düne gece-30.8 ile yine listenin başında oldu.

Meteorolojinin gerçekleşen en düşük sıcaklıklar listesine bakıldığında; Erzurum'un Tekman İlçesi Hacıömer Köyü -30.8, Ardahan'ın Göle ilçesi 29, Erzurum'un Karaçoban ilçesi -27.2 ve Erzurum'un Horasan ilçesi -26.3, Ardahan Merkez -25.4, Erzurum'un Pasinler ilçesi -24.4 ve Erzurum Havalimanı -24.1 oldu.

Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi ve rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Uzmanlar buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısında bulunarak "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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