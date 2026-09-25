Meteoroloji Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak, batıda sıcaklık artışı bekliyor

Meteoroloji Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak, batıda sıcaklık artışı bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteorolojiye göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İç ve batıda sıcaklığın artması, rüzgarın güney ve doğuda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23
İzmir: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu 26
Adana: Parçalı bulutlu 31
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Erzurum: Parçalı bulutlu 26
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33