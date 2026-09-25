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Meteoroloji Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak, batıda sıcaklık artışı bekliyor

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Meteorolojiye göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İç ve batıda sıcaklığın artması, rüzgarın güney ve doğuda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23

İzmir: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu 26

Adana: Parçalı bulutlu 31

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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