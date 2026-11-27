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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara Bölgesinin yer yer çok bulutlu batısının öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13

Kaynak: İhlas Haber Ajansı