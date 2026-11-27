Meteoroloji batı Marmara'da öğleden sonra sağanak, iç ve doğuda sis bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, ülke geneli parçalı ve az bulutlu olacak; batı Marmara'da öğleden sonra sağanak, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara Bölgesinin yer yer çok bulutlu batısının öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 16
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 19
Adana: Parçalı ve az bulutlu 22
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13