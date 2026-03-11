MESOB Başkanı Keskin: 'Esnafın sorunlarını Ankara'ya arz ettik'

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) tarafından oda başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri için toplu iftar programı düzenlendi.

Sultan Sarayı Düğün Salonu'nda MESOB Başkanı Şevket Keskin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, esnaf ve sanatkar odalarının başkanları, yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri ve oda genel sekreterleri katıldı. Programın açılışında konuşan MESOB Başkanı Şevket Keski, "Allah memleketinde birlik beraberliği nasip eylesin. Allah huzur versin, sağlık versin. Birlik içinde beraber olmanızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Bu ülkenin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı var. İnşallah bundan sonra da hem memleketimiz için, hem devletimiz için, bayrağımız için, ezanımız için elimizden geleni yapmaya çaba göstereceğiz" dedi.

Başkan Şevket Keskin, "Özellikle esnaf ve sanatkar camiası gerçekten büyük sıkıntı içerisinde. Sizin adınıza geçen gün Sayın Cumhurbaşkanımızın iftarına giderek, hepinizin selamını götürdüm. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem Malatya'nın sorunlarını, hem de esnafın sorunlarını götürerek arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlarını verdiler. Cumhurbaşkanımız ile görüşüp sorunlarımızı arz ettikten sonra ne yazık ki, bizim kendi esnafımız bile bizi eleştiriyor. 'Ya arkadaş gidip fotoğraf çekip geldiler.' Sayın Cumhurbaşkanımızdan daha yetkili ve daha üst bir makam yoktur ki. En üst makam sayın cumhurbaşkanımız ve cumhurbaşkanlığı, oraya sorunları arz ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kaydetti.

Esnaf camiasının Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılmasında üzerine düşeni yapacağına yürekten inandığını belirten MESOB Başkanı Şevket Keskin, "Yeni dönem tüm oda başkanlarımıza, odalarımızın yönetim kurullarına ve denetim kurullarına hayırlı olsun. Hep birlikte Malatya'yı nasıl ayağa kaldıracağız diye mücadele etmemiz lazım. Bunu da bizim Esnaf ve Sanatkar camiasının yapacağına yürekten inanıyorum. Ben bütün Esnaf ve Sanatkar camiasının, İslam aleminin Ramazan ayını, Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Önümüzde bayram günü geliyor. İnşallah bayramı da hep beraber yapacağız" diye konuştu.

Program, katılımcıların iftar yapmasının ardından sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı