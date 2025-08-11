Meslektaşının ofisinde saldırıya uğrayan avukat, yaşadıklarını anlattı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde görüşmek için gittiği meslektaşının ofisinde saldırıya uğrayan avukat Mustafa Durmuş, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Durmuş, üstlendiği bir dava sonrası tehdit edildiğini, ardından bir meslektaşı tarafından ofisine davet edilerek planlı bir "kumpas" ile pusuya düşürüldüğünü öne sürerek yapılan saldırının bir avukattan ziyade savunma hakkına olduğunu ifade etti.

Olay, dört gün önce ilçe merkezindeki bir avukatlık bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, bir dava dosyası hakkında görüşmek üzere meslektaşı Ş.C.'nin ofisine giden avukat Mustafa Durmuş ile burada bulunan kişiler arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine darbedildiğini ileri süren Mustafa Durmuş, ofisten ayrılarak yakındaki bir taksi durağına giderek esnaf yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı avukatı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

"Bir avukata davası nedeniyle kumpas kurulması çok üzücü"

Tüm sürecin bir hafta önce aldığı bir trafik kazası davasıyla başladığını belirten ve aynı zamanda Karadeniz Ereğli Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Mustafa Durmuş, tehdit edildiğini belirterek şöyle dedi:

"İlçede avukatlık faaliyeti göstermekteyim. Şu şekilde gerçekten hukuk camiası açısından üzücü bir durum oldu. Yine ilçemizde çok üzerinden geçmedi bir hafta önce kadar. Bir trafik kazası gerçekleşmişti. Çarpan tarafın ailesi bize ulaştı. Bu sebeple avukatlıklarını üstlenmemizi istedi ve biz avukat olduğumuz için avukatlıklarını üstlendik. Avukatlıklarını üstlendikten sonra birkaç kez diğer tarafın ailesi tarafından tehdit edildik, dosyayı bırakmamız istendi. Dosyadan çekilmemiz istendi. Ancak hukuken böyle bir şey hem etik olmadığı için hem de mümkün olmadığı için biz buna kesinlikle karşı çıktık. Avukatlıklarını üstlendik ve vazgeçmeyeceğimizi, dosyadan da geri çekilmeyeceğimizi belirttik"

"Olayın şokuyla kendimi dışarıya attım, gelen 5 kişi yardıma koşuyor sandım, saldırdılar"

Meslektaşının ofisinde saldırıya uğradıktan sonra davayı üstlendiği olayın karşı tarafının arabalık bağı olduğunu öğrendiğini anlatan Durmuş, şöyle devam etti:

"Meslektaşlarım tarafından olayın olduğu gün arandım. Sonradan öğreniyorum ki akrabalarıymış meslektaşlarımızla. Ofise davet ettiler beni gayet kibar bir şekilde. Yani aklımdan hiçbir şüphe geçmedi. Böyle bir olay yaşanacağını kesinlikle düşünmedim. Davet ettikten sonra ben ofislerine gittim. Ofislerine gittiğimde iki meslektaşım vardı. Direkt bana saldırmaya başladılar. Ben olayın şokuyla kendimi ofisten dışarıya attım. Ancak aşağıda 4-5 kişi tam olarak sayı 5 kişiydi. 5 kişi üzerime doğru geldiler. Normal bir şekilde yaklaştılar. Ben sesleri duydular, yardıma geldiler diye düşündüm ancak bir anda o beş kişi de saldırmaya başladı. Çok ağır darbeler aldım. Vücuduma birçok yerim kanadı, yara, bere oldu. Zar zor kendimi attım taksi durağına. Yine taksi durağına koşarken arkamdan koştukları da çok net bir şekilde gözüküyor."

"Bir avukata almış olduğu dava nedeniyle kumpas kurulması gerçekten çok üzücü bir durum"

Kendisinin olayın tarafı olmadığını, olayı üstlenen bir avukat olduğunu ifade eden Durmuş, "Bir avukata davası nedeniyle, almış olduğu bir dava nedeniyle bu şekilde bir kumpas kurulması, planlanması başında bir avukatım olması gerçekten çok üzücü bir durum. Kesinlikle beklemezdim. Bunu her zaman söylüyoruz. Herkesin savunmaya ihtiyacı vardır, savunma hakkı vardır. Bunun olması gerekiyordur. Hukuk camiası olarak herkes dikkatli ve net bir şekilde belirtmesi gerekiyor ve arkamızda durması gerektiğini düşünüyorum. Ancak hani birtakım illaki sorun olabilir. Evet, acılı bir aile. Ama burada taraf kesinlikle ben değilim, bir avukat değil. Bunun bu şekilde avukata yansıtılması, avukatın darp edilmesi gerçekten çok üzücü bir olay. Ben de gerçekten çok üzgünüm bu konuda" şeklinde konuştu.

"Meslektaşım kibarca ofise davet etti, güvenerek gittim"

Daha önce söz konusu meslektaşıyla tartışma yaşamadığını ifade eden Durmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yok yani avukat meslektaşımla hiçbir tartışma yaşamadık. Zaten tanıştığımız, tanıdığımız biriydi. Sadece karşı tarafın ailesi birkaç kez arayıp tehditte bulunmuştu ancak dikkate almadık sonuçta avukatız mesleğimizi icra ediyoruz. Daha önce de birçok davalarda farklı davalarda birçok kez tehdit edildik ancak bu durumu biz hiçbir zaman vazgeçmedik. Hiçbir zaman geri çekilmedik. Yine çekilmeyeceğiz ne olursa olsun. Avukatla ilgili herhangi bir şekilde bir tehdit durum olmadı. Meslektaşım Ş.C. çok kibar bir şekilde ofise davet etti. Beni hani ki arkadaşım dedim güvenerek zaten tek başıma kendim böyle bir şeyin olmasını hiç beklemiyordum. Aklımın ucundan bile geçmez diye. Gerçekten çok üzücü bir durum."

Mustafa Durmuş'un şikayetiyle birlikte haklarına işlem başlatılan avukatlar Ş.C. ve T.K. ile olayın taraflarından S.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK