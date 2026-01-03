Haberler

Meşalelerle şehitler için geceyi aydınlattılar

Güncelleme:
Kars'ta 111 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerler için binlerce kişi soğuk havada meşale yakarak şehitlik anıtına yürüdü.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar 3 kilometre boyunca ellerinde meşalelerle yürüyerek Sarıkamış şehitlerini andı. Vatandaşlar, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıldönümünde şehit olan Mehmetçikleri anmak için önce 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda toplandı. Demokrasi Meydanı'nda Soğuk Heykel Atölyesi gösterisini izleyen binlerce kişi, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesine aldırış etmeden tekbirler eşliğinde yürüyüşe başladı. Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

Meşaleli yürüyüşe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, askerler, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlikte hazırlanan "Ruhunuz şad olsun" yazısını meşalelerle ateşledi ve şehitler için dua edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
