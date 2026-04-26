Mesai saati dışında whatsaapta yapılan görüşmeler fazla mesai sayılabilir

Avukat Mustafa Erkulu, mesai saatleri dışında yapılan görüşmelerin Türk mevzuatında düzenlenmesi halinde fazla mesaiden sayılabileceğini ve ekstra ücretlendirme alınabileceğini belirtti.

Kayseri Barosu avukatlarından Mustafa Erkulu; mesai saatleri dışında, mail, telefon görüşmeleri ve yazışmaları gerçekleştirmenin Fransa'da fazla mesaiden sayıldığına dair düzenleme yapıldığını söyledi. Türk mevzuatında da böyle bir düzenleme yapılarak mesai saatleri dışında yapılan görüşmelerde işçilerin ekstra ücretlendirme alabileceğini belirten Erkulu, "Bu konunun özü irtibatı kesme hakkı dediğimiz son dönemde tüm dünyada aslında iş kanunlarında yer almaya başlayan hak ile ilgili bir konu. Türk mevzuatında buna dair bir düzenleme yok. Fransa'da böyle bir düzenleme yapıldı bile. Mesai saatleri dışında işverenin talimatını almama, görüşmeme irtibatı kesme hakkı diyebiliriz. Bununla ilgili de bizim mevzuatımızda bir düzenleme olmamakla birlikte 45 saati aşan çalışmaların normal ve standart olarak fazla mesai olduğu kanunlarımızda düzenlenmiş. Bununla ilgili tabi ki ayrıntılar olacak. Akşam saatlerinde verilen bu talimatın fazla mesai sayılıp sayılmayacağı konusu da bir değerlendirme yapılması gerekmekte. Buna ilişkin net kesin kararlar yok. Bazı sosyal medyada paylaşılan bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları mevcut. Bu kararlarda da mesai saatleri dışında verilen talimatların ve bu talimatlar; aramayla olabilir, iş yeri telefonu, mail ya da whatsApp üzerinden olabilir. Bunların aslında bir çalışma sayılacağı, fazla mesai sayılacağı sonucunda kararlar mevcut. Bu kararlar değerlendirildiğinde Türk mevzuatında da mesai dışındaki çalışmaların ekstra ücretlendirileceği ve fazla mesai sayılacağı söylenebilir. İşçinin bu konuda yapabileceği irtibatı kesme hakkı mevzuatımızda net olarak düzenlenmemiş ancak genel çerçeve olarak bakıldığında bunların fazla mesai sayılacağı kabul ediliyor Yargıtay kararlarında. En azından işçinin akşam saatlerinde veya mesai saatleri dışındaki bu görüşmelerini ekstra ücrete tabii olacağını söyleye biliriz. Bu konuda ısrarcı olarak telefona bakılması lazım veya maillere dönülmesi lazım gibi baskılar olması durumunda bunun işçi için bir fesih sebebi olabileceğini söyleyebiliriz. İşçi bu durumda tazminatlarını alarak iş sözleşmesini feshedebilecektir" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı